Morena Suspende Temporalmente Derechos Partidarios a Diego 'N', Exalcalde de Tequila, Jalisco

Morena suspendió temporalmente los derechos partidarios del exalcalde de Tequila, Jalisco Diego 'N', quien está en el Penal del Altiplano procesado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Tras su detención el 5 de febrero pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Partidaria le inició un procedimiento sancionador de oficio, al por considerar que habría violentado los documentos básicos de Morena, los principios estatutarios, el programa, y sus lineamientos.

Morena se declaró afectada por la conducta del exalcalde, quien la noche de este martes 10 de febrero, fue vinculado a proceso tras una larga audiencia en Almoloya.

El partido declaró como medida cautelar la suspensión temporal de los derechos partidarios hasta en tanto no sean esclarecidos los hechos que originaron su detención.

Impacto a la imagen del partido

Y el fallo señala que "la implementación de estas medidas se consideran imperantes porque los hechos denunciados representan una amenaza real y latente que lesionaría el interés general del instituto político, comprometiendo la unidad y el deber de lealtad de la militancia".

Estableció que su actuar genera la percepción de tolerancia a las conductas ilícitas al interior del partido, lo que impacta negativamente en la credibilidad moral y debilita el compromiso de la vida pública del país.

(...) genera una fama pública negativa y una percepción de incongruencia entre el discurso ético y la conducta de quienes los representan

El instituto político dijo que los actos referidos están presuntamente relacionados con corrupción y delincuencia organizada, lo que ha generado confusión y afectación a la imagen, principios, y valores del partido.

Bajo los mismos criterios, Morena también suspendió los derechos partidarios del extitular de la oficina de Catastro y Predial de Tequila, Juan Gabriel 'N', igualmente detenido el pasado 5 de febrero.

