CJNG Financió la Campaña del Alcade de Tequila, Acusa FGR.

Diego "N", quien ganó la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, en julio de 2024, obtuvo financiamiento para su campaña electoral del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte del nexo que estableció con esa organización delictiva desde tres años antes, según acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detalles del narcofinanciamiento fueron revelados en la audiencia del alcalde, en la que fue vinculado a proceso con dos de sus funcionarios por delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada la noche del martes 10 de febrero.

En la comparecencia, se indicó que Diego "N" conformó un "grupo político criminal" con el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", al menos desde 2021, cuando forzaron a retirar una candidatura, con el fin de que él fuera postulado en los comicios de ese año abanderado por Morena.

El 24 de marzo de 2021, los presuntos criminales privaron de la libertad a Guillermo Cordero García, quien entonces era el candidato oficial morenista, y a Julio Alejandro García Gutiérrez, su suplente, y los llevaron a una casa de seguridad, donde los torturaron y obligaron a firmar su renuncia a los comicios.

Se les exigió que su baja fuera asentada ante notario público y ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, de acuerdo con lo formulado en la audiencia que se extendió durante 12 horas.

En las elecciones de ese año, Diego "N" compitió por Morena, pero quedó en segundo lugar, pues resultó vencedor el emecista Alfonso Magallanes Rubio, quien gobernó Tequila hasta 2024. Para la contienda electoral de 2024, Diego "N" se postuló nuevamente con la coalición "Sigamos Haciendo Historia" (Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos) y obtuvo la alcaldía.

Pero para ello se valió de recursos del CJNG, de acuerdo con las investigaciones de la FGR que fueron sustentadas en testimonios de tres regidoras, como en el de un empresario que fue víctima de extorsión.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el pasado 6 de febrero, un día después del arresto de Diego "N" y tres de sus allegados, que ningún partido político, y en especial Morena, debía ser un paraguas para delinquir.

La fuerza política se dijo respetuosa de las indagatorias y el debido proceso, pero este martes su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia retiró el estatus de militante al alcalde procesado, quien se encuentra detenido en el penal de máxima de seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Prevén penas de 40 a 90 años

En la audiencia en que fueron vinculados a proceso Diego "N", así como Juan Gabriel "N", director de Catastro, y Juan Manuel "N", director de Seguridad Pública de Tequila, el juez reclasificó los delitos por tratarse de servidores públicos.

Mario Elizondo, juzgador de Almoloya, advirtió que los imputados podrían ser castigados con penas que van de los 40 a 90 años de cárcel, según las agravantes establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

A los tres funcionarios se les acusa de delincuencia organizada y secuestro agravado. Mientras que a Isaac "N", que se desempeñó como director de Obras Públicas en Tequila, se le atribuye la posesión de armamento y droga y su situación jurídica se definirá este 11 de febrero. Todos fueron detenidos el pasado 5 de febrero por fuerzas federales.

En la audiencia de este martes, Diego "N" se conectó por videoconferencia desde una sala en el penal de Almoloya. Se le vio rasurado, portando el uniforme carcelario con su número de reo: el 6412.

Juan Gabriel "N" y Juan Manuel "N" se enlazaron vía remota desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 15, ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas.

Junto con el alcalde, tejieron una red de extorsión, que se valió del secuestro, los golpes y torturas para cobrar derecho de piso a diferentes empresarios y comerciantes, a nivel local como a empresas.

