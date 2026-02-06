Ningún Partido Ni Morena Puede Ser Paraguas para Delinquir: Sheinbaum por Alcalde de Tequila

Luego de la detención de Diego ’N’, alcalde de Tequila, Jalisco, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó que “ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse, eso debe quedar muy claro en el país”.

En contexto: Diego ’N’, presidente municipal de Tequila, y tres funcionarios más fueron detenidos el jueves, 5 de febrero de 2026, en Jalisco.

Diego ’N’, presidente municipal de Tequila, y tres funcionarios más fueron detenidos el jueves, 5 de febrero de 2026, en Jalisco. El alcalde de Tequila llegó al poder luego de ganar las elecciones municipales en 2024, con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El funcionario está acusado de delitos como la extorsión y su supuesto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, el alcalde lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, en la que servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario publico.

En mayo de 2025, Diego ’N’ fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG.

Luego del arresto, el alcalde de Tequila fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

Sheinbaum revela que hubo muchas denuncias contra el alcalde de Tequila

En la conferencia mañanera de hoy, 6 de febrero de 2026, que se realizó en Morelia, Michoacán, la presidenta Sheinbaum Pardo reveló que ella misma recibió denuncias de parte de empresarios y ciudadanos afectados por las acciones del alcalde de Tequila.

“En el caso, por ejemplo de ayer, de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, se recibieron muchísimas denuncias al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y obviamente a la Fiscalía General de la República”, y “a partir de ahí es que inicia la investigación”, señaló la mandataria.

Apuntó que "cuando hay denuncias y hay sustento para las denuncias, es decir, hay investigaciones que se traducen en pruebas, evidentemente se lleva un juicio", en el que un juez determina la culpabilidad y la sentencia.

Cuando haya denuncia ciudadana, hay que revisarlo y trabajar en ese sentido.

La mandataria explicó que “no es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias” que las autoridades reciben, tal es el caso del alcalde de Tequila.

Sheinbaum descarta indicios de relación con grupos delincuenciales

Cuestionada sobre si existían denuncias contra el alcalde de Tequila cuando era candidato a presidente municipal, Sheinbaum Pardo dijo que lo que hace “es preguntarle a la Fiscalía General de la República (…) si hay alguna carpeta de investigación" de las personas que van a ser candidatos.

Apuntó que “la respuesta fue negativa en todos los casos de los candidatos. No hay otro elemento que uno pueda tener más que la información de las autoridades”.

En ese caso, tanto de las Fiscalías estatales, como de la Fiscalía General, no había ninguna carpeta de investigación y ningún indicio de que pudiera haber vínculo con la delincuencia organizada o que al llegar a la Presidencia Municipal iba a hacer actos de corrupción.

Y mencionó que “malo sería que una vez que uno sabe, no actúe. Entonces, ya que hubo las denuncias se hace la investigación y vino la detención el día de ayer”.

Suman 60 funcionarios detenidos por Operativo Enjambre

En tanto, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que con el Operativo Enjambre, destinado a la cero impunidad, se han detenido a 60 servidores público, entre ellos, varios presidentes municipales de Estado de México.

