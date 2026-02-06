Homicidios en Michoacán Bajan 30%; Seguridad “No Es Una Tarea Terminada”: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio un informe de resultados de la Estrategia de Seguridad en Michoacán y destacó que el trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad ha permitido la disminución de delitos como los homicidios y la extorsión; sin embargo, señaló que "no es una tarea terminada y falta mucho por hacer”.

En la conferencia mañanera de hoy, 6 de febrero de 2026, que se realizó en Morelia, Michoacán, el secretario García Harfuch mencionó que la estrategia de seguridad “ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos como el homicidio y la extorsión -principalmente- y brindar mayor protección a la ciudadanía”.

Sabemos que no es una tarea terminada y falta mucho por hacer, pero la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es reforzar esta estrategia hasta alcanzar los resultados que esperan los ciudadanos.

Homicidios bajan 30% en Michoacán

En tanto, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el Informe de Incidencia Delictiva en Michoacán y reveló que los homicidios bajaron 30%, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025.

El año 2025 se ubica como el año con el menor promedio diario de homicidios, en los últimos 10 años.

De enero a diciembre de de 2025, los homicidios disminuyeron 15%.

