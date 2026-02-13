Muere Menor de Edad Asesinado a Balazos en Colonias Los Olivos de Hermosillo, Sonora
Un menor de edad fue asesinado a balazos luego de un ataque directo la noche del jueves 12 de diciembre en la colonia Los Olivos, al sur de Hermosillo, Sonora.
Un ataque directo perpetrado la noche del jueves en la colonia Los Olivos, cobró la vida de un adolescente de 17 años en el sur de Hermosillo.
La agresión ocurrió a las 11:50 horas en la intersección de Tuna Astral y Pitahaya, donde Jonathan Yandel “N” se encontraba en la vía pública. De acuerdo con los reportes preliminares, hombres armados llegaron al sitio y dispararon en su contra en repetidas ocasiones.
El menor recibió al menos dos balazos
El menor recibió al menos dos impactos de bala calibre .40 y quedó tendido sobre la banqueta, frente a un domicilio del sector. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Durante el procesamiento de la escena, peritos aseguraron tres casquillos percutidos y un proyectil deformado, como indicios balísticos para la carpeta de investigación.
Testigos indicaron que los responsables escaparon a bordo de una pick up negra, al parecer una Chevrolet Silverado, desplazándose a alta velocidad. Autoridades estatales mantienen abiertas las indagatorias para identificar y localizar a los agresores.
Reportero: Roberto Bahena N+
