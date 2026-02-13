Joven de 20 Años Fue Asesinada a Balazos en Ciudad Obregón, Sonora

Una joven identificada como Kimberly “N”, de 20 años de edad y conocida como “La Chinita”, murió la noche del jueves tras ser agredida a balazos en la colonia Villa Bonita, en Ciudad Obregón.

La agresión ocurrió poco antes de las 20:00 horas en el cruce de las calles Campestre y California, donde sujetos armados le dispararon de manera directa en repetidas ocasiones, dejándola tendida y gravemente herida sobre la vía pública.

Personas en el lugar auxiliaron a la joven y la llevaron a un hospital donde perdió la vida

Personas que presenciaron los hechos la auxiliaron de inmediato y la trasladaron en un vehículo particular a un hospital; sin embargo, al ingresar al área de urgencias del IMSS en Cajeme, ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Al sitio del ataque acudieron elementos de distintas corporaciones para asegurar el perímetro y recabar evidencias, mientras que en el nosocomio agentes confirmaron oficialmente la muerte. Hasta el momento no se ha reportado la detención de personas relacionadas con el crimen.

