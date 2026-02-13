Sujeto Detenido por Presuntamente Abusar de una Mujer en Transporte Público de Hermosillo

Luego de tocar de manera indebida a una pasajera del transporte público urbano de Hermosillo, un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal en hechos ocurridos al poniente de la ciudad la tarde del jueves.

La afectada de 27 años indicó a los oficiales que abordó una unidad de la línea 10, cuando uno de los pasajeros la tocó sin su consentimiento en el busto, por lo que de inmediato bajó para ponerse a salvo, esto por el bulevar Quiroga.

Sin embargo, el presunto agresor también descendió y al notar que el hombre caminó hacia otro lado lo siguió a la distancia al tiempo que pedía ayuda al número de emergencias 9-1-1.

Al llegar los municipales le dieron alcance al señalado en el cruce de Quiroga y Joaquín Durán, donde detuvieron a quien dijo llamarse Néstor Andrés “N”, de 44 años de edad, quien fue detenido para su investigación por el delito de abuso deshonesto, acoso y lo que resulte.

Segundo caso de presunto abuso en transporte público de Hermosillo

Este es el segundo caso que la Policía Municipal reporta haber atendido en lo que va del año, sobre acoso a pasajeras a bordo de unidades del transporte público de Hermosillo, el anterior ocurrió el 14 de enero en una unidad de la línea 3 Reyes, donde un adulto mayor de 72 años tocó de manera indebida, agredió verbalmente y acosó a una joven de 24, en la colonia Los Ángeles.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR