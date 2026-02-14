Detienen a Tres Objetivos Prioritarios en Hermosillo, Sonora; Portaban Dos Armas Hechizas

Tres hombres catalogados como objetivos prioritarios fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo en la colonia 5 de mayo minutos después de haber asaltado a un transeúnte.

De acuerdo con el parte policiaco el hecho se registró alrededor de las 12:30 horas de la madrugada del sábado 14 de febrero, en el cruce de las calles 20 de noviembre y Tamaulipas.

Los detenidos portaban dos armas hechizas

Se detalla que los hoy detenidos utilizaron dos armas hechizas para amenazar a la víctima de 30 años y quitarle su teléfono celular.

Con el reporte generado los agentes municipales lograron ubicarlos en la misma zona donde se cometió el delito y al hacerles una revisión les encontraron el teléfono y dos armas de fuego de fabricación casera, así como una solera con punta, de aproximadamente 27 centímetros de largo.

Los detenidos fueron llevados a la comandancia de la Zona Centro y turnados al Ministerio Público.

Reportero: Ángel Lozano N+

