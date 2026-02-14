Mineros en San Luis Potosí, Marchan en Apoyo a Compañeros Desaparecidos en Sinaloa

Con la finalidad de brindar apoyo y mostrar solidaridad, decenas de personas dedicadas al sector minero se reunieron en la Plaza de Armas, en San Luis Potosí, para alzar la voz por los mineros desaparecidos en Sinaloa.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

Y es que cerca de la hora pactada, varios mineros comenzaron a llegar a esta zona de la capital potosina, siendo el punto de reunión para la manifestación pacífica denominada “Los mineros estamos de luto”.

Ahí, se pudo ver la asistencia de mineros y familiares vestidos de blanco con casco y chaleco, para ser parte de un acto pacífico en memoria de los 10 mineros desaparecidos y encontrados sin vida en Sinaloa en días recientes.

Es importante destacar que esta manifestación nacional denominada “Los mineros estamos de luto” se realizó la mañana de este sábado y previamente fue convocada por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

A su paso por varias calles de la zona centro de San Luis Potosí, los participantes exigieron justicia por sus compañeros y pidieron mayores garantías de seguridad para realizar su trabajo no solamente en Sinaloa, sino en todo el país.



Historias recomendadas:

NLD