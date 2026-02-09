¿Dónde Está y Cómo es Concordia, el Municipio de Sinaloa Donde Desaparecieron 10 Mineros?

Este lunes 9 de febrero de 2026 se confirmó el hallazgo de 10 cuerpos en un predio de la localidad de El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa, como parte de la investigación por la desaparición de trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp.

De acuerdo con autoridades federales, cinco de los cuerpos localizados en una fosa clandestina ya fueron identificados, mientras que los otros cinco permanecen en proceso de identificación mediante estudios periciales.

Las víctimas plenamente identificadas son José Antonio Jiménez Nevárez, Jesús Antonio de la O Valdez, José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda Hernández e Ignacio Aurelio Salazar Flores.

Confirman hallazgo de cinco cuerpos de mineros

¿Dónde se ubica El Verde, la comunidad de Concordia donde fueron encontrados los cuerpos?

El Verde, La Concordia. Foto: Google Maps

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el secuestro de los 10 trabajadores de la empresa minera ocurrió en una zona de Concordia, Sinaloa, donde opera una célula delictiva presuntamente vinculada a “Los Chapitos”. El funcionario señaló que ya se tiene identificado a uno de los líderes que controla esa región y que las autoridades continúan con su búsqueda.

El municipio de Concordia, rodeado de extensas áreas verdes y atravesado por importantes vías de comunicación, cuenta con una población aproximada de 27 mil 157 habitantes. Se localiza al sur del estado de Sinaloa y colinda al norte con el municipio de Mazatlán, al sur con Rosario, al este con el estado de Durango y al oeste nuevamente con Mazatlán y Rosario. Su cabecera municipal es la ciudad de Concordia.

Concordia está conformado por ocho sindicaturas: Agua Caliente de Gárate, El Verde —donde fueron hallados los cuerpos de los mineros—, Mesillas, Zavala, Tepuxta, Copala, Pánuco y Santa Lucía.

El Verde en Concordia. Foto: Google Maps

Para llegar a El Verde de la Concordia, comunidad donde fueron hallados los cuerpos, el trayecto en automóvil es de aproximadamente 15 minutos.

La Concordia en Sinaloa. Foto: Google Maps

En su sitio web oficial de la Concordia, de donde fueron levantados los mineros, el municipio promueve el turismo destacando su gastronomía tradicional, como los tamales y el pozole, así como la artesanía regional elaborada en textiles, cerámica y madera tallada.

Asimismo, resalta su arquitectura histórica, que lo distingue por contar con templos de estilo barroco sobrio, construidos en su totalidad con cantera, un rasgo característico que forma parte de su identidad cultural.

