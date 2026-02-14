Marcha de Mineros en Chihuahua: Así Se Vive la Manifestación Hoy 14 de febrero

Integrantes del sector minero comenzaron este sábado 14 de febrero en la ciudad de Chihuahua la marcha pacífica bajo el lema “Los mineros estamos de luto”, en memoria de sus compañeros desaparecidos y asesinados en la localidad de Concordia, Sinaloa.

La movilización inició a las 11:00 de la mañana y el punto de fue la Glorieta de Pancho Villa. Desde ahí, el contingente avanzó por avenida Universidad hasta llegar a la Plaza del Ángel, donde se prevé un pronunciamiento.

Los organizadores hicieron un llamado a portar casco, camisa blanca y chaleco como símbolo de unidad, solidaridad y respeto hacia las víctimas. Además, reiteraron que se trata de una manifestación pacífica y conmemorativa.

¿Cuál es el motivo de la marcha?

Desde el pasado 23 de enero de 2026 fueron reportados como desaparecidos 10 trabajadores de una empresa minera canadiense tras un presunto secuestro en el municipio de Concordia, Sinaloa. Uno de los cinco trabajadores, que ya fueron localizados sin vida en fosas clandestinas, era originario de Chihuahua.

Ante esta situación los integrantes del sector minero en Chihuahua, realizaron la convocatoria de una marcha pacifica para honrar la memoria de los compañeros desaparecidos y asesinados, y también pedir justicia por este hecho de violencia.

Además de Chihuahua, también se realizan movilizaciones en otros estados como Sonora, Zacatecas y Guanajuato, en respaldo a las familias de los trabajadores afectados en Concordia, Sinaloa.

