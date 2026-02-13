¿Cuál es el Saldo de la Explosión en Ductos de Pemex en la Carretera Chihuahua-Juárez?

Una explosión en ductos de Pemex dejó como saldo dos trabajadores sin vida y siete más lesionados, en hechos registrados cerca del kilómetro 93 de la carretera Chihuahua a Juárez, a un costado del camino que conduce a la estación Ojo Laguna.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia, autoridades estatales y federales, quienes acudieron al lugar para atender a los heridos y asegurar la zona ante el riesgo que representaba la infraestructura afectada.

Dos trabajadores fallecidos y siete lesionados tras la explosión

De acuerdo con los primeros reportes, la detonación ocurrió de manera repentina, en donde siete empleados se encontraban laborando en el sitio. Paramédicos atendieron a los lesionados, de los cuáles uno sufrió lesiones leves y los otros se encuentran bien.

En un inicio, dos trabajadores fueron reportados como desaparecidos; sin embargo, posteriormente fueron localizados sin vida. La información fue confirmada por personal de Protección Civil que arribó al área para coordinar las labores de rescate y establecer un perímetro de seguridad.

Hasta el momento, se desconoce la causa que originó la explosión en los ductos de Pemex. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar lo ocurrido y garantizar la seguridad en la zona, mientras se mantiene resguardado el sitio.

