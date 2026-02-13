Explosión en Ducto de Pemex Deja Dos Muertos y Varios Lesionados en Chihuahua

Una explosión en un ducto de Pemex dejó al menos dos personas fallecidas y varios lesionados en Ciudad Juárez, Chihuahua; esto sabemos.

Según los primeros reportes, el estallido ocurrió en las instalaciones de gas LP de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicadas a la altura del kilómetro 92 de la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez, a la altura del ejido Ojo Laguna.

El estallido provocó pánico en la zona, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, debido a que una enorme columna de humo era visible desde distintos puntos de la comunidad.

De manera preliminar se sabe que la explosión del ducto de Pemex en Chihuahua ocurrió cuando al menos 9 trabajadores realizaban diversas acciones en las instalaciones, cuando presuntamente la estructura colapsó y posteriormente vino el estallido.

Información en desarrollo