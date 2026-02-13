Presentan Amparo Para Dueño del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua

Se otorgó un amparo a favor del propietario del Crematorio Plenitud, José Luis "N" , donde se localizaron 386 cuerpos que no fueron incinerados.

El Juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, ordenó la liberación de José Luis, al determinar que no se acreditaron los elementos necesarios para mantenerlo bajo proceso por el delito de inhumación indebida de restos humanos y violaciones a la ley general de salud.

A través del documento oficial del amparo se señala que a las 7:00 de la tarde de este 13 de febrero inició la audiencia, en las instalaciones de la Ciudad Judicial de Ciudad Juárez, en la que se dará cumplimiento a dicho fallo protector en los términos referidos de dicha sentencia.

Esto de acuerdo con la orden emitida por Héctor Josué de Luna León, juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio en funciones de juez de Control de Distrito Judicial Bravos.

Exigen justicia para las víctimas del Crematorio Plenitud

Familiares de personas cuyos restos fueron localizados en el Crematorio Plenitud difundieron una carta abierta en la que expresan su indignación por la reciente liberación de José Luis Arallano Cuarón, propietario del establecimiento, y exigen la intervención directa de autoridades federales.

En el documento, la comunidad afectada señala que la obtención de la libertad del empresario, derivada de un amparo, dejó en estado de indefensión a las víctimas y sus familias. Recordaron que el hallazgo de cuerpos “apilados y en condiciones indignas” representó una afrenta a la memoria de sus seres queridos y a la dignidad humana.

