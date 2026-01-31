Identifica Fiscalía a 185 Personas Localizadas en Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que hasta el 30 de enero de 2026 se ha logrado la identificación de 185 personas sin vida localizadas en las instalaciones del crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, como parte de los trabajos iniciados tras el hallazgo ocurrido el pasado 26 de junio del 2025.

De acuerdo con la autoridad estatal, estas labores se realizan a través de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en coordinación con el Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, así como con el Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

Hasta el momento, 181 familias ya han sido notificadas oficialmente sobre la identificación de sus familiares fallecidos, mientras que las cuatro restantes serán informadas en las próximas horas, conforme a los protocolos establecidos.

Asimismo, la Fiscalía detalló que 172 cuerpos ya han sido entregados a sus respectivas familias, quienes han recibido acompañamiento institucional durante todo el proceso.

Además del proceso de identificación, la FGE dio a conocer que 123 familias han presentado denuncias formales por el delito de fraude ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en contra de quien o quienes resulten responsables, derivado de las irregularidades detectadas en la operación del crematorio.

Además, se informó que 110 muestras genéticas fueron enviadas a laboratorios especializados de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyos resultados se esperan en breve.

La Fiscalía precisó que a mediados de este año se espera contar con los perfiles genéticos de ADN de las personas fallecidas, lo que permitirá contrastarlos con los familiares y otorgar certeza plena sobre la identidad de cada persona localizada.

La Fiscalía General del Estado, a través de Servicios Periciales, SEMEFO, CEAVE y la Fiscalía de Distrito Zona Norte, reiteró su compromiso de continuar con los trabajos de identificación, así como de brindar atención psicológica, información y asesoría jurídica a las familias afectadas que así lo soliciten.

