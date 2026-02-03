Judicializarán Primeras Carpetas Contra Funeraria Ligada al Crematorio Plenitud en Cd. Juárez

Durante este mes de febrero del 2026, se judicializarán las primeras 10 carpetas de investigación por el delito de fraude en contra de una de las funerarias que subcontrató los servicios del crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, así lo informó el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas.

El funcionario explicó que no todas las familias afectadas decidieron presentar querellas, ya que en varios casos se alcanzaron acuerdos reparatorios, lo que llevó a los denunciantes a desistirse de los procesos penales tras recuperar el dinero pagado por el servicio funerario.

Carlos Manuel Salas señaló que, aunque se cuenta con un número considerable de reportes iniciales por fraude, la cantidad de carpetas que avanzaron a una etapa judicial es menor, debido a que muchas familias priorizaron la devolución del pago.

De todas las denuncias que hay de fraude, la cantidad que continúa es mínima, muchas personas expresaron que más que ir a juicio, deseaban recuperar su dinero.

Entre 70 y 80 querellas fueron presentadas

Por su parte, el fiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, informó que entre 70 y 80 querellas fueron interpuestas formalmente, aunque en algunos casos las carpetas aún están siendo robustecidas para evitar que sean desechadas por los jueces.

El número ronda entre 70 y 80 denuncias; no todo mundo quiso entrar a este escenario, muchas familias señalaron que con recuperar los restos de su familiar era suficiente.

Solicitarán penas superiores a 200 años por los cuerpos localizados

En relación con el proceso penal principal, el fiscal Carlos Manuel Salas informó que el Ministerio Público está listo para iniciar la fase intermedia, luego de concluir la integración de las acusaciones.

Precisó que, por los 386 cuerpos localizados en el crematorio Plenitud, se solicitará una pena acumulada superior a los 200 años de prisión, al tratarse de un concurso real de delitos, es decir, una penalidad individual por cada cuerpo encontrado.

Estamos hablando de cerca de 400 cuerpos; al multiplicar la penalidad por cada uno, se supera ampliamente los 200 años.

Crematorio Plenitud: Judicializan Carpetas de Investigación contra 8 Agencias Funerarias

Las autoridades aclararon que, al tratarse de un delito no grave, las funerarias implicadas pueden acceder a acuerdos reparatorios, siempre y cuando cubran los gastos realizados por las familias por un servicio que no fue brindado de manera adecuada.

La Fiscalía General del Estado reiteró que las investigaciones continúan tanto en la vía penal como en la atención a las víctimas, con el objetivo de garantizar justicia y reparación del daño a las familias afectadas.

