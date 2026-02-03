Abren Registro Para Beca de Excelencia Académica 2026 en Chihuahua

A través de sus redes sociales, el Gobierno Municipal de Chihuahua, por medio de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, emitió la convocatoria para el programa “Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica”, dirigida a estudiantes de segundo a sexto grado de primaria, así como a alumnos de nivel superior desde segundo hasta último semestre o cuatrimestre que cursen estudios en instituciones del municipio de Chihuahua.

Podría Interesarte: Preinscripciones Chihuahua 2026-2027: Fechas, Requisitos y Cómo Registrar a Mi Hijo

Requisitos del Programa Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica

Para poder registrarse, el alumno solicitante deberá contar con un promedio mínimo de 95 en una escala de 100; además, deberá presentarse con los siguientes documentos.

Acta de nacimiento

CURP con código QR

Boleta oficial, no kardex

Comprobante de domicilio en Chihuahua con antigüedad no mayor a tres meses.

Constancia de estudios con antigüedad no mayor a dos meses. No se aceptarán horarios ni papeletas de inscripción.

Identificación oficial del tutor en caso de que el solicitante sea menor de edad.

Para solicitantes de nivel superior, la constancia deberá incluir nombre del alumno, matrícula, carrera que cursa, promedio del semestre o cuatrimestre inmediato anterior, semestre o cuatrimestre actual, así como el total de semestres o cuatrimestres de la carrera.

Puntos de Entrega de Documentos

El registro puede realizarse de manera presencial, tanto en zona urbana como en zona rural, en un horario general de 9 de la mañana a 3 de la tarde, siendo la fecha límite para la recepción de documentos el 6 de febrero de 2026.

Centro Social Genaro Vázquez , calle Socialismo s/n, colonia Villa Nueva, casi esquina con avenida Juan Escutia y Av. Tecnológico

, calle Socialismo s/n, colonia Villa Nueva, casi esquina con avenida Juan Escutia y Av. Tecnológico Auditorio Municipal Luis H. Álvarez , calle Miguel Ángel Olea 211, colonia Albino Mireles, esquina con avenida Cuauhtémoc

, calle Miguel Ángel Olea 211, colonia Albino Mireles, esquina con avenida Cuauhtémoc Centro Deportivo Tricentenario , avenida Homero 330, colonia Revolución

, avenida Homero 330, colonia Revolución Centro Comunitario Cerro de la Cruz , calle 64 número 1812, colonia Cerro de la Cruz

, calle 64 número 1812, colonia Cerro de la Cruz Gimnasio de Deporte Adaptado , calle Chapultepequito número 1903, colonia El Palomar

, calle Chapultepequito número 1903, colonia El Palomar Centro Comunitario Vistas Cerro Grande , calle 72 y 2da, colonia Vistas Cerro Grande

, calle 72 y 2da, colonia Vistas Cerro Grande Centro Comunitario Riberas de Sacramento, calle Río San Francisco esquina con Río Gambia, colonia Riberas de Sacramento

calle Río San Francisco esquina con Río Gambia, colonia Riberas de Sacramento Centro de Desarrollo Familiar CEDEFAM Punta Oriente , calle Punta Alamillo y Punta La Angostura, colonia Punta Oriente

, calle Punta Alamillo y Punta La Angostura, colonia Punta Oriente Comandancia de Policía Municipal Sur , avenida Carlos Pacheco Villa 8800, colonia Lealtad II

, avenida Carlos Pacheco Villa 8800, colonia Lealtad II Centro Comunitario Sahuaros, avenida Guillermo Prieto Luján s/n

También es posible realizar el registro en línea ingresando a la página oficial del Municipio de Chihuahua, donde se encuentra disponible la convocatoria, misma que permanecerá habilitada hasta las 23:59 horas del 6 de febrero de 2026.

Historias recomendadas: