Ataques Armados Simultáneos Dejan Dos Hombres Muertos en Ciudad Juárez

La tarde de este domingo 1 de febrero se registraron dos hechos violentos con diferencia de algunos minutos en colonias contiguas de Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Detienen a Sujeto que Desmantelaba Vehículo con Reporte de Robo en Ciudad Juárez

El primer hecho ocurrió en el cruce de las calles Pradera de Ciprés y Pradera de Caoba, en la colonia Cerradas del Parque, donde un hombre murió tras ser atacado a balazos por sujetos armados, quienes, según testigos, huyeron a bordo de un vehículo blanco.

Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones policiacas para resguardar la escena, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones correspondientes, las cuales permitirán dar con el paradero de los presuntos responsables.

Hombre es Atacado Frente a su Domicilio en Ciudad Juárez

De manera casi simultánea al primer hecho violento y a un costado del mismo fraccionamiento, un hombre fue ejecutado en la colonia Villas de Alcalá, en el cruce de las calles Villa Alta y Villas de Alcalá, en Ciudad Juárez.

Según los primeros reportes brindados por las autoridades, la víctima se encontraba frente a su domicilio cuando fue atacada; al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de evidencias.

Posteriormente, acudió una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Historias recomendadas: