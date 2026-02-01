Detienen a Sujeto que Desmantelaba Vehículo con Reporte de Robo en Ciudad Juárez

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a José Ángel P. O. de 42 años, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron luego de que elementos municipales atendieran un reporte al número de emergencias 911, en el que se señalaba a un sujeto desmantelando un vehículo y obstruyendo el paso peatonal en la colonia 16 de Septiembre.

El Vehículo Contaba con Reporte de Robo Vigente

Al arribar al cruce de las calles Privada Puerto Rico y Servidumbre, los agentes observaron a un hombre retirando partes de un vehículo color verde, sin placas de circulación, por lo que fue abordado para una revisión.

Podría Interesarte: Detienen a Hombre que Presuntamente Quemó Vivos a Dos Perros en Ciudad Juárez

Tras consultar la serie vehicular en el Sistema de Plataforma Juárez, se confirmó que el automotor contaba con reporte de robo del día 31 de enero de 2026, motivo por el cual el sujeto fue detenido en el lugar.

José Ángel P. O. fue consignado ante la autoridad correspondiente, quien se encargará de determinar su presunta responsabilidad en el delito antes mencionado.

Historias recomendadas: