Cierran Escuelas por Inseguridad en Acapulco, Guerrero

Algunas escuelas del puerto de Acapulco, Guerrero, decidieron nuevamente suspender clases por temor a hechos violentos registrados recientemente.

Las autoridades han recibido el reporte de la suspensión de actividades en cuatro escuelas de las colonias La Mira y Potrerillo donde a inicio de semana se registraron balaceras y ataques a unidades del transporte público.

Sobre el tema Martha del Rocio Carachure Bustos, delegada de los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca, indicó:

Sí se presentaron aquí en las oficinas, nos dieron el contexto de cómo estaba la situación, vinieron padres de familia, maestros y autoridades escolares, a grandes rasgos que ha habido hechos de delincuencia, y pues bueno temen por su seguridad, ya sea en el transcurso de ir a dejar a los niños o de ir a traerlos

Maestros y padres de familia acordaron cerrar las escuelas para no arriesgar a los alumnos ante el clima de violencia que se vive en esa zona de la ciudad.

En las escuelas que no han suspendido actividades todavía, los profesores están asumiendo medidas de autocuidado.

Como lo refiere Genaro, un profesor de primaria:

Pues cerrar y estar al pendiente siempre de no dejar entrar a personas extrañas, pues uno debe de tomar precauciones también, pues el de alejarse de donde se está dando el incidente, cuidarse

Video | Violencia en Guerrero: Balaceras y Ataques Afectan Clases en Algunas Escuelas de Acapulco

Vigilancia

La Policía Estatal y la Guardia Nacional han reforzado la vigilancia en torno a las escuelas ubicadas en áreas vulnerables para dar mayor confianza a estudiantes y alumnos.

Ernesto Cortés, comandante de la Policía del Estado, señaló:

Tenemos conocimiento que se han suscitado aquí muchos hechos delictivos en esta zona, lo que es La Mira, Potrerillo, tenemos conocimiento de que el transporte público está limitado ahora sí que se desconocen las causas, pero sí estamos aquí dando recorridos por parte de elementos de la Policía del estado

"Esperamos que con estas medidas tanto alumnos, maestros y padres de familia ya se sientan con mayor seguridad para regresar a clases", indicó Martha del Rocio Carachure Bustos.

Hay escuelas de zonas de alta incidencia delictiva como Zapata y Ciudad Renacimiento que están evaluando también suspender clases la próxima semana por el tema de la violencia.

Con información de Isaac Flores

