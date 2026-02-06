Inicio Nacional Seguridad Golpe al Cártel de Sinaloa; Detienen a ‘El Flaco’, Operador de ‘Los Salazar’: García Harfuch

Golpe al Cártel de Sinaloa; Detienen a 'El Flaco', Operador de 'Los Salazar': García Harfuch

En 12 cateos simultáneos ejecutados en Querétaro, fueron detenidas 30 personas, entre ellas, ‘El Flaco’, vinculado con ‘Los Salazar’

La captura se logró luego de la ejecución de 12 cateos en Querétaro donde fueron detenidas 30 personas, entre ellas está Diego 'N', alias 'El Flaco, operador de organización afín al Cártel de Sinaloa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 6 de febrero de 2026, que en Querétaro fueron detenidas 30 personas, entre ellas, Diego ’N’, alias El Flaco, presunto operador de Los Salazar, grupo afín al Cártel de Sinaloa.

El secretario García Harfuch señaló que Diego 'N' coordinaba la venta y distribución de droga en la capital de Querétaro, "así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

Detalló que los cateos se realizaron después de 4 meses de investigación, encabezada por la Secretaría de Marina (Semar). 

Los Salazar, vinculados con narcotráfico, extorsión y reclutamiento

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad apuntó que en los 12 cateos fueron detenidos 21 hombres y 9 mujeres, integrantes de la célula de Los Salazar, dedicada a la venta de drogas, extorsión y reclutamiento.

Además, las autoridades aseguraron el siguiente material:

  • Armas de fuego
  • Cartuchos útiles
  • Dosis de droga
  • Dinero en efectivo
  • Vehículos
  • Equipos de telefonía
  • Dispositivos de almacenamiento de información

En los cateos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Querétaro y la Fiscalía General del Estado (FGE).

