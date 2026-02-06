Golpe al Cártel de Sinaloa; Detienen a ‘El Flaco’, Operador de ‘Los Salazar’: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 6 de febrero de 2026, que en Querétaro fueron detenidas 30 personas, entre ellas, Diego ’N’, alias El Flaco, presunto operador de Los Salazar, grupo afín al Cártel de Sinaloa.

El secretario García Harfuch señaló que Diego 'N' coordinaba la venta y distribución de droga en la capital de Querétaro, "así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

Detalló que los cateos se realizaron después de 4 meses de investigación, encabezada por la Secretaría de Marina (Semar).

Con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval @SEMAR_mx se inició una investigación de 4 meses que incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSCQro y @fiscaliaqro… pic.twitter.com/vMJFs6upHC — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 6, 2026

Noticia relacionada: Ningún Partido Ni Morena Puede Ser Paraguas para Delinquir: Sheinbaum por Alcalde de Tequila

Los Salazar, vinculados con narcotráfico, extorsión y reclutamiento

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad apuntó que en los 12 cateos fueron detenidos 21 hombres y 9 mujeres, integrantes de la célula de Los Salazar, dedicada a la venta de drogas, extorsión y reclutamiento.

Además, las autoridades aseguraron el siguiente material:

Armas de fuego

Cartuchos útiles

Dosis de droga

Dinero en efectivo

Vehículos

Equipos de telefonía

Dispositivos de almacenamiento de información

En los cateos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Querétaro y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT