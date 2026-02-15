Caín Velásquez, Ex Peleador de UFC, Sale de Prisión

Caín Velásquez, ex peleador de artes marciales mixtas, salió de prisión este domingo 15 de febrero. El ex campeón de peso pesado de la UFC, de ascendencia mexicana, fue puesto en libertad condicional de la prisión estatal de California, después de pasar los últimos 11 meses bajo custodia. Velásquez fue sentenciado, en marzo de 2025, a cinco años de prisión por cargos relacionados con un tiroteo que tuvo lugar en febrero de 2022, mismos que no fueron impugnados por el ex atleta. En el momento de la sentencia, a Velásquez se le acreditaron mil 283 días cumplidos.

¿Por qué Caín Velásquez estaba en la cárcel?

Caín Velásquez, de padres mexicanos, recibió una sentencia de cinco años en prisión luego de haberse declarado culpable de intento de asesinato, esto después de un incidente en el que persiguió y disparó contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo menor de edad. Las investigaciones de las autoridades locales determinaron que el 28 de febrero de 2022, Caín Velásquez protagonizó una persecución a alta velocidad por cerca de 17 kilómetros contra Harry Goularte, el presunto agresor de su hijo.

En medio de la persecución, resultó lesionado Paul Bender, padrastro Harry Goularte, quien previamente había sido liberado bajo fianza después de enfrentar acusaciones de abuso sexual en un centro infantil operado por su madre, al cual asistía el hijo del peleador y donde habría ocurrido la agresión.

Velásquez recibió una fianza de un millón de dólares y fue puesto en arresto domiciliario en noviembre de 2022. Luego de su arresto, la UFC ofreció su apoyo público al ex campeón en una carta del director ejecutivo, Dana White, al tribunal, en laque lo describió como un "ejemplo modelo de cómo debe comportarse un atleta profesional".

Por su parte, Goularte sigue enfrentando un cargo por delito grave de actos lascivos con una menor. Aunado a esto, Caín Velásquez también ha presentado una demanda civil en su contra

