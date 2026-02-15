Isaac del Toro Inicia Temporada 2026 en el UAE Tour: ¿Cuándo y A qué Hora Corre?

El duelo entre el mexicano Isaac del Toro, de UAE Emirates, y el belga Remco Evenepoel, del equipo Red Bull Bora Hansgrohe, con 6 victorias esta temporada, será una de las principales atracciones de la octava edición del Tour UAE, única carrera World Tour que se disputa en Medio Oriente.



Un examen especial para el mejor equipo del mundo, el UAE, que en "casa" tratará de renovar el título que logró en 2025 Tadej Pogacar, en esta ocasión ausente.

La falta del esloveno será suplida por un potente equipo que lideran el campeón mexicano Isaac del Toro y el británico Adam Yates. En la formación emiratí también se esperan resultados óptimos al esprint con el velocista colombiano Sebastián Molano.

¿Quiénes competirán en Emiratos Árabes Unidos?

La presencia del doble campeón olímpico Remco Evenepoel despierta el interés por ver a un corredor que se ha mostrado intratable en lo que va de curso, con 6 victorias, lo que apunta a un salto de calidad de un corredor estrella del pelotón mundial.

El duelo UAE-Bora será interesante, sobre todo en las citas de montaña de Jebel Mobrah y Jebel Hafeet, en la tercera y sexta etapa, ambas con final en alto. En la lucha por los puestos de honor, el Tour UAE subraya también nombres como el del italiano Antonio Tiberi (Bahrain).

Una cita en Oriente Medio que acapara un buen grupo de destacados velocistas, que tendrán no menos de 3 oportunidades para levantar los brazos. Estarán en la salida el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), el británico Ethan Hayter (Soudal), el neerlandés Fabio Jakobsen (PicNic), el citado Sebastian Molano, el australiano Sam Welsford (Ineos) o el belga Gerben Thijssen (Alpecin).

En el pelotón español, Movistar sigue su gira por aquellas latitudes después de su presencia en Omán. Pablo Castrillo y el boyacense Nairo Quintana, serán las opciones para tratar de disputar la general ante la ausencia por lesión de Enric Mas.

¿Cuándo y a qué hora correrá Isaac del Toro en el UAE Tour?

Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, hará su debut en la temporada 2026 en la primera etapa del UAE Tour, la prestigiosa carrera por etapas del UCI WorldTour que se disputará del 16 al 22 de febrero en los Emiratos Árabes Unidos.

La primera etapa, que va de Madinat Zayed Majlis a Liwa Palace (144 km), arranca a las 13:10 hora local de los Emiratos Árabes Unidos el lunes 16 de febrero de 2026.

Según la diferencia horaria, iniciará a las 3:10 horas de la madrugada del 16 de febrero, tiempo del centro de México.

¿Cómo serán las etapas con la novedad de Jebel Mobrah?

En las 7 etapas del recorrido se incluye la novedad de la subida a Jebel Mobrah en la tercera etapa, después de 2 jornadas interesantes. En la primera, turno para los velocistas entre Madinat Zayed Majlis y el Palacio de Liwa.

En el segundo capítulo, turno para la crono, de 12.3 km en la isla de Al Hudayriyat. El recorrido no es largo ni excesivamente técnico, pero se abrirán las primeras diferencias en la general.

Después llegará la montaña, salida en Umm al Qwain, y tras 182.9 km, meta en Jebel Mobrah tras una ascensión doble de casi 16 km. Los primeros 6 km tienen una pendiente media del 5.9%, y, tras un descenso de 1.4 km, llegarán muros que alcanzan el 21%. Los últimos 6.8 km del Jebel Mobrah tienen una media elevada del 11.9%.

Los favoritos se batirán para ir perfilando la general.

Tras el novedoso examen, de nuevo los velocistas a escena en la cuarta jornada por la región desértica de Hajar, donde el principal peligro podría ser el viento.

La quinta etapa, desde Dubái hasta la Universidad Hamdan bin Mohammed Smart de Dubái, tendrá un recorrido de 165.8 km. El final es llano, por lo que los sprinters dispondrán de la última oportunidad.

Un día después, en la sexta etapa, se decidirá la carrera en las pendientes del monte Jebel Hafeet, ya icono del UAE Tour.

Los últimos 10.8 km tienen una pendiente media del 6.8 por ciento. Corredores como Adam Yates y Pogacar saben lo que es ganar en este distinguido escenario.

El Tour de los EAU finalizará con una etapa llana desde el Museo Nacional Zayed hasta el rompeolas de Abu Dabi. En el recorrido, los altos edificios, la isla de Yas y el Circuito de Fórmula 1 de Yas Marina.

Últimos ganadores

2025: Tadej Pogacar

2024: Lennert Van Eetvelt (BEL)

2023: Remco Evenepoel (BEL)

2022: Tadej Pogacar (ESL)

2021: Tadej Pogacar (ESL)

