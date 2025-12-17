Una vez que el Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer el formato de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el ciclista mexicano Isaac del Toro ya tiene claro qué rutas puede seguir para obtener un lugar y esprintar en busca de las medallas.

Hay que destacar que el COI dejó en claro que no habrá novedades en el sistema clasificatorio, así que será el mismo que se aplicó para los Olímpicos de París 2024. Lo único diferente es que el anuncio se hizo con mayor anticipación, para que los atletas de los 26 deportes participantes puedan planificar de mejor manera su calendario de preparación y competencias.

En lo que se refiere al ciclismo de ruta, los lugares se asignarán de acuerdo al ránking de los países:

Los países del 1 al 5 recibirán 4 boletos

Las naciones del 6 al 10 recibirán 3 plazas

Los paísee del 11 al 20 recibirán 2 pases

Las naciones del 21 al 43 recibirán 1 lugar

Si la asignación se llevará a cabo en estos momentos, México tendría derecho a dos lugares porque se encuentra en el puesto 15 del ranking mundial.

La fecha en la que se tomará en cuenta la clasificación mundial para asignar los lugares para los Juegos Olímpicos es el 19 de octubre del 2027. Así que restan diez meses para prepararse y buscar los ansiados boletos.

¿Isaac Del Toro Puede Ir a los Juegos Olímpicos 2028? Estas Son las Rutas para Clasificar

El ciclista mexicano Isaac del Toro pueda buscar el boleto por varios caminos. Así que a continuación ofrecemos las rutas posibles.

Isaac del Toro, la carta fuerte del ciclismo mexicano, se ubica actualmente en el tercer lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), así que ese es su primer camino para llegar a Los Ángeles 2028.

Y es que la UCI y el COI asignarán 180 plazas en el ciclismo de ruta, de las cuales 90 serán para la rama varonil y 90 para la femenil. Mientras que en la prueba contrarreloj individual serán 35 los lugares disponibles.

Como ya mencionamos, México actualmente es el número 15 de la clasificación y de mantenerse en ese rango le corresponden dos lugares, uno de los cuales puede ser par Isaac del Toro, el mejor ubicado.

Otra ruta para llegar a los Olímpicos es que el ciclista de 22 años de edad termine entre los dos primeros lugares del Campeonato Mundial de Ciclismo 2027, que se realizará en Francia entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre del año venidero.

Y un camino más es el Campeonato Continental de Ciclismo de Ruta de las Américas de 2027, cuyos dos primeros lugares dan boleto a los olímpicos. Hasta el momento, no se han anunciado los detalles de esta competencia.

Estas son dos rutas alternas para Los Ángeles 2028, que pueden ser de utilidad para Isaac del Toro:

Ganando el Campeonato Mundial 2027 o terminando en segundo lugar.

Si triunfa en el Campeonato Continental de las Américas 2027 o llega en segundo sitio.

Así que las rutas ya están trazadas, por lo que Isaac del Toro cuenta con diez meses para prepararse y sumar puntos en competencias internacionales para ir en busca de las medallas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por último hay que mencionar que en caso de que el ciclista mexicano Isaac del Toro obtenga el pase a la prueba de ruta en los Olímpicos, también podrá competir en la prueba contrarreloj individual.

Con información de N+

RGC

