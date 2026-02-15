Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿Cómo le fue a la Mexicana Sarah Schleper en Esquí Alpino?

Sarah Schleper, esquiadora mexicana, ya hizo historia en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. A sus 46 años de edad, se convirtió en la primera competidora que participa en siete justas invernales, pues hace un par de días culminó en la posición 26 en la prueba de Súper G. Este domingo 15 de febrero, competirá en el Slalom Gigante Femenil, prueba en la que realizó dos descensos.

Schleper también se volvió histórica con la participación de su hijo, Lasse Gaxiola, quien a sus 18 años de edad compitió en Slalom Gigante y terminó en el lugar 53.

Con esto se convirtieron en la primera pareja madre-hijo en competir en los mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

¿A qué hora compite Sarah Schleper hoy en Slalom Gigante Femenil?

El primer descenso de la prueba comenzó a las 3:00 am de este domingo 15 de febrero. El segundo descenso comenzará a las 6:30 am y Sarah Schleper será parte del grupo de esquiadoras que buscará completar el circuito en las montañas de Cortina, Italia.

Sarah Schleper saldrá como la esquiadora 49.

¿Cómo le fue a Sarah Schleper en la prueba de Slalom Gigante Femenil?

Son 70 esquiadoras inscritas en el slalom gigante femenil de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Participan atletas de distintos países y el resultado final se define por la suma de los dos tiempos.

Federica Brignone, de Italia, fue la número 14 en la lista y marcó el mejor tiempo del primer descenso con 1:03.23. En su estrategia, la atleta tomó una línea que le permitió estar más cerca de las puertas.

En tanto, la alemana Duerr Lena detuvo el crono en 1:03.57, posicionándose en segundo lugar de la primera manga al partir como esquiadora 16.

La italiana Sofia Goggia, una de las más reconocidas en esta prueba a nivel mundial, quedó tercera con 1:03.69. Ella fue la competidora 17 en salir.



