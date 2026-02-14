¡Histórico! Lucas Pinheiro Gana la Primera Medalla para Latinoamérica en Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, vieron a Lucas Pinheiro hacer historia. El esquiador brasileño tuvo una poactuación fenomenal en la bajada final para ganar el slalom gigante olímpico este sábado 14 de febrero, y así conseguir la primera medalla para un país de Latinoamérica en una justa olímpica invernal.

Pinheiro Braathen, de 25 años de edad, se llevó el oro con un tiempo combinado de 2 minutos y 25 segundos, con lo cual superó por 0.58 segundos al suizo Marco Odermatt, quien llegaba como campeón olímpico defensor. Loic Meillard, también de Suiza, se llevó el bronce.

He intentado una y otra vez poner en palabras lo que estoy sintiendo, pero es simplemente imposible

¿Quién es Lucas Pinheiro, el primer medallista olímpico invernal de Latinoamérica?

Lucas Pinheiro Braathen proviene de una familia en la que su madre es brasileña y su padre es noruego, razón por la que compitió representando a Noruega hasta que se retiró de manera abrupta antes de la temporada 2023, para regresar un año después representando a Brasil.

Representando a Brasil, se convirtió en el primer esquiador alpino de ese país en subir a un podio de la Copa del Mundo de 2025 y el primero en darle una victoria de Copa del Mundo en la historia de Brasil. Ahora, se ha consagrado como el primer brasileño, y de paso el primer atleta latinoamericano, en ganar una medalla de oro durante unos Juegos Olímpicos de Invierno.

En ese sentido, Pinheiro asegura que su amor por el deporte viene por parte de la selección de futbol brasileña. “Haber conseguido esta medalla de oro y escuchar el himno nacional resonar por el estadio, algo que he vivido tantas veces como aficionado de la selección brasileña de fútbol —ahí fue donde creció mi amor por el deporte—. Ser la razón por la que puedo escuchar y compartir esa canción en un estadio en medio de las montañas, por un oro olímpico de invierno para estos colores, me llena de un orgullo inmenso”, afirmó Pinheiro Braathen.

Lula Da Silva felicitó a Lucas Pinheiro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, festejó la primera medalla de la historia de su país en unos Juegos Olímpicos de Invierno, en sus redes sociales.

“Este resultado sin precedentes demuestra que el deporte brasileño no tiene límites. Es el reflejo del talento, la dedicación y el trabajo continuo para fortalecer el deporte en todas sus dimensiones”, expresó Lula. “Felicidades a Lucas Pinheiro y a todo el equipo involucrado en este logro histórico, que inspira a nuevas generaciones y amplía el horizonte del deporte brasileño”.

