Toluca Vence por la Mínima Diferencia a Tijuana en la Jornada 6
Un gol de Paulinho en el primer tiempo dio a los ‘Diablos Rojos’ el triunfo en el partido disputado en el estadio Nemesio Diez
La noche de este viernes 13 de febrero Toluca recibió a Tijuana y lo derrotó por la mínima diferencia, en el encuentro correspondiente a la sexta jornada del torneo Clausura de la Liga MX.
El gol del triunfo llegó a los 21 minutos del partido disputado en el estadio Nemesio Diez, cuando Paulinho remató en el área chica un centro enviado por Marcel Ruiz desde el sector izquierdo.
Con este resultado los ‘Diablos Rojos’ de Toluca llegaron a 12 puntos para ubicarse en el tercer lugar de manera temporal, por abajo de Guadalajara y los Pumas de la UNAM.
Pumas remonta y vence a Puebla
En el otro encuentro de esta jornada los Pumas de la UNAM remontaron 2 goles en contra y ganaron 3-2 al visitar a Puebla.
Los goles del encuentro fueron para Puebla cortesía de Juan Pablo Vargas y Edgar Guerra, mientras que por Pumas marcaron Guillermo Martínez, Robert Morales y Juninho Vieira.
Otros partidos
La jornada continúa este sábado con los partidos entre Atlético de San Luis y Querétaro, Pachuca contra Atlas, Monterrey ante León, Bravos Ciudad Juárez recibiendo a Necaxa y con el clásico donde Guadalajara enfrenta al América.
El domingo concluirá la sexta fecha cuando Cruz Azul enfrente a Tigres UANL y Santos Laguna juegue contra Mazatlán.
Con información de Reuters
