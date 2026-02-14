Toluca Vence por la Mínima Diferencia a Tijuana en la Jornada 6

La noche de este viernes 13 de febrero Toluca recibió a Tijuana y lo derrotó por la mínima diferencia, en el encuentro correspondiente a la sexta jornada del torneo Clausura de la Liga MX.

El gol del triunfo llegó a los 21 minutos del partido disputado en el estadio Nemesio Diez, cuando Paulinho remató en el área ⁠chica un centro enviado por Marcel Ruiz desde el sector izquierdo.

Con este resultado los ‘Diablos Rojos’ de Toluca llegaron a 12 puntos para ubicarse en el tercer lugar de manera temporal, por abajo ⁠de Guadalajara y los Pumas de la UNAM.

Pumas remonta y vence a Puebla

En el otro encuentro de esta jornada los Pumas de la UNAM remontaron 2 goles en contra y ganaron 3-2 al visitar a Puebla.

Los goles del encuentro fueron para Puebla cortesía de Juan ‌Pablo Vargas y Edgar Guerra, mientras que por Pumas marcaron ‌Guillermo Martínez, Robert Morales y Juninho Vieira.

Otros partidos

La jornada continúa este sábado con los partidos entre ‌Atlético de San Luis y Querétaro, Pachuca contra Atlas, Monterrey ante León, Bravos Ciudad Juárez recibiendo a Necaxa y con el clásico donde Guadalajara enfrenta al América.

El ‌domingo concluirá la sexta fecha cuando Cruz Azul enfrente a Tigres UANL y Santos Laguna juegue contra Mazatlán.

