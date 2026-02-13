Sarampión en México: Estados Afectados con Más Contagios y Muertes en Febrero 13 de 2026
En las últimas horas, la Secretaría de Salud confirmó que hay 9 mil 478 casos en los 32 estados y que aumentó a 29 la cifra de muertos por la enfermedad
Los casos de sarampión siguen aumentando en México. La Secretaría de Salud informó que hasta el 13 de febrero de 2026 se confirmaron 9 mil 478 casos acumulados de sarampión en los 32 estados y 335 municipios del país, y el incremento a 29 el número de muertes, esto representa un aumento de 127 casos en 24 horas, comparado con las cifras oficiales del 12 de febrero de 2026.
Video relacionado: Jalisco, Chiapas, Sinaloa y Colima Tienen la Mayor Incidencia de Casos de Sarampión en México
- Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años, con mil 391 casos
- Le sigue el grupo de 5 a 9 años con 1, 158 casos
- Y de 25 a 29 años con 1,053 casos.
La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 52. 68 casos por cada 100,000 habitantes
Mapa de Contagios de Sarampión en México
La Secretaría de Salud difundió la lista completa de casos de sarampión confirmados acumulados entre el 2025 y 2026.
- Chihuahua: 4 mil 508 casos
- Jalisco: 2, 429 casos
- Chiapas: 546 casos
- Michoacán: 306 casos
- Guerrero: 281 casos
- Sinaloa: 244 casos
- Ciudad de México: 233 casos
- Sonora: 166 casos
- Colima: 95 casos
- Coahuila: 55 casos
- Durango: 91 casos
- Estado de México: 80 casos
- Baja California: 36 casos
- Morelos: 33 casos
- Tabasco: 50 casos
- Zacatecas: 22 casos
- Nayarit: 33 casos
- Querétaro: 25 casos
- Puebla: 72 casos
- Campeche: 14 casos
- Oaxaca: 17 casos
- Tamaulipas: 12 casos
- San Luis Potosí: 10 casos
- Tlaxcala: 18 casos
- Baja California Sur: 8 casos
- Hidalgo: 9 casos
- Aguascalientes: 8 casos
- Veracruz: 25 casos
- Nuevo León: 20 casos
Estos son los estados con más defunciones por sarampión en México
En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con 2 decesos, Sonora y Durango con 1 caso cada estado.
En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán hay una muerte, en Tlaxcala otra pérdida de la vida por la enfermedad, en la Ciudad de México se confirmó el primer deceso y por último se sumó un fallecimiento en Chiapas.
- Chihuahua, 21 muertes
- Jalisco, 2 muertes
- Durango, 1 muerte
- Sonora, 1 muerte
- Michoacán, 1 muerte
- Tlaxcala, 1 muerte
- CDMX, 1 muerte
- Chiapas, 1 muerte
Edomex establece uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas
Para evitar la propagación del virus de sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México estableció el uso obligatorio del cubrebocas en los planteles de todos los niveles escolares.
La medida aplica tanto para estudiantes como para directivos y profesores. Además, se recomienda mantener los salones ventilados, promover el lavado constante de manos y tener las áreas de mayor uso limpias, como pueden ser escritorios, mesas o utensilios de uso común.
Jornada gratis de vacunación contra sarampión en la CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habló sobre la jornada de vacunación contra el sarampión en la capital. En conferencia de prensa, dijo que su administración trabaja incansablemente para garantizar la aplicación de la vacuna a la mayor parte de la población, de manera universal y gratuita.
¿Cómo es la campaña de vacunación en CDMX?
Autoridades de la Ciudad de México implementan una campaña masiva de vacunación a través de brigadas en módulos fijos e itinerantes. El personal de salud instaló 50 puestos estratégicos en parques, plazas y diversas estaciones del metro para acercar las vacunas a la ciudadanía.
- Los módulos operarán desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, donde se aplican diariamente entre 200 y 300 vacunas.
