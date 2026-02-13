Hallan Muerta a Blanca Esthela Álvarez, Regidora de Manzanilla de la Paz; Investigan Feminicidio

La regidora de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, Blanca Esthela Álvarez, también conocida como Blanka Alvarez, fue hallada muerta al interior de su vehículo este viernes 13 de febrero. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya se abrió una carpeta de investigación por feminicidio; esto sabemos del caso.

La unidad fue localizada en una brecha de un poblado contiguo al municipio de La Manzanilla de la Paz.

Noticia relacionada: Ricardo Mizael: Menor Fue Asesinado Cuando Salió a Comprar Biberón para Gato Rescatado

La Vicefiscalía en Investigación Regional investiga, bajo los protocolos de feminicidio, la muerte de una regidora de La Manzanilla de la Paz, luego de que dictámenes forenses confirmaran el estrangulamiento como causa de muerte

Según los primeros reportes, la funcionaria perteneciente a la bancada de Movimiento Ciudadano, fue encontrada en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad puesto, aunque le brindaron los primeros auxilios, lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía indicó que ya se abrió la carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan esclarecer los hechos e identificar a las personas o persona responsable.

Se abrió una carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan esclarecer los hechos e identificar a quien o quienes resulten responsables, con perspectiva de género y apego a los protocolos especializados

Video: Fiscalía Investiga Asesinato de Blanca Estela Álvarez, Regidora de MC En Jalisco

El gobierno municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, lamentó el fallecimiento de la regidora Blanca Álvarez.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Descanse en paz, indicaron en redes sociales

¿Quién era la regidora de la Manzanilla de la Paz, Blanka Alvarez?

Blanca Esthela Álvarez, también era conocida en sus redes sociales como Blanka Alvarez. Formaba parte del partido Movimiento Ciudadanano (MC)

Era conocida por su labor a favor de la ciudadanía y mostraba todo su trabajo en sus cuentas en redes, donde también compartía algunos aspectos de su vida privada.

De hecho, una de las publicaciones que destacó en su Facebook fue el mensaje que le dedicó a su hijo Juan Francisco el día de su cumpleaños.

Deseo que todos tus sueños y anhelos se hagan realidad. Recuerda que siempre estaré contigo, apoyándote e impulsándote en todas tus metas. Te amo, escribió en noviembre de 2025

Historias recomendadas: