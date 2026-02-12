Sarampión en México: Lista de Estados Afectados con Más Contagios y Muertes a Febrero 12 de 2026

Los casos de sarampión siguen aumentando en México. La Secretaría de Salud informó que hasta el 12 de febrero de 2026 se confirmaron 9 mil 351 casos acumulados de sarampión en los 32 estados y 335 municipios del país, esto representa un aumento de 164 casos en 24 horas, comparado con las cifras oficiales del 11 de febrero de 2026.

Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años, con mil 351 casos

con Le sigue el grupo de 5 a 9 años con 1, 122 casos

con Y de 25 a 29 años con 1,021 casos.

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 51. 37 casos por cada 100,000 habitantes

Mapa de Contagios de Sarampión en México

Contagios de sarampión reportados hoy 12 de febrero de 2025. Foto: SSA

La Secretaría de Salud difundió la lista completa de casos de sarampión confirmados acumulados entre el 2025 y 2026.

Chihuahua: 4 mil 506 casos

Jalisco: 2, 365 casos

Chiapas: 543 casos

Michoacán: 304 casos

Guerrero: 281 casos

Sinaloa: 240 casos

Ciudad de México: 217 casos

Sonora: 163 casos

Colima: 91 casos

Coahuila: 55 casos

Durango: 75 casos

Estado de México: 78 casos

Baja California: 34 casos

Morelos: 33 casos

Tabasco: 49 casos

Zacatecas: 22 casos

Nayarit: 33 casos

Querétaro: 24 casos

Puebla: 70 casos

Campeche: 14 casos

Oaxaca: 17 casos

Tamaulipas: 12 casos

San Luis Potosí: 10 casos

Tlaxcala: 18 casos

Baja California Sur: 8 casos

Hidalgo: 9 casos

Aguascalientes: 8 casos

Veracruz: 24 casos

Nuevo León: 20 casos

Estos son los estados con más defunciones por sarampión en México

Muertes reportadas por sarampión en México. Foto: SSA

En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con 2 decesos, Sonora y Durango con 1 caso cada estado.

En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán hay una muerte, en Tlaxcala otra pérdida de la vida por la enfermedad y en la Ciudad de México se confirmó el primer deceso.

Chihuahua , 21 muertes

, Jalisco , 2 muertes

, Durango, 1 muerte

Sonora, 1 muerte

Michoacán, 1 muerte

Tlaxcala, 1 muerte

CDMX, 1 muerte

Edomex establece uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas

Para evitar la propagación del virus de sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México estableció el uso obligatorio del cubrebocas en los planteles de todos los niveles escolares.

La medida aplica tanto para estudiantes como para directivos y profesores. Además, se recomienda mantener los salones ventilados, promover el lavado constante de manos y tener las áreas de mayor uso limpias, como pueden ser escritorios, mesas o utensilios de uso común.

Jornada gratis de vacunación contra sarampión en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habló sobre la jornada de vacunación contra el sarampión en la capital. En conferencia de prensa, dijo que su administración trabaja incansablemente para garantizar la aplicación de la vacuna a la mayor parte de la población, de manera universal y gratuita.

¿Cómo es la campaña de vacunación en CDMX?

Autoridades de la Ciudad de México implementan una campaña masiva de vacunación a través de brigadas en módulos fijos e itinerantes. El personal de salud instaló 50 puestos estratégicos en parques, plazas y diversas estaciones del metro para acercar las vacunas a la ciudadanía.

Los módulos operarán desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, donde se aplican diariamente entre 200 y 300 vacunas.

A estas jornadas pueden acudir niños desde los 10 años y adultos de hasta 49 años para completar sus esquemas de protección contra el sarampión.

El sarampión se propaga a nivel mundial

De acuerdo con la revista Nature, los casos de sarampión en personas completamente vacunadas son poco frecuentes y generalmente leves, pero es probable que se vuelvan más comunes a medida que aumenta la exposición al virus,

El sarampión ha sido tan poco frecuente en muchos países que algunos médicos nunca han visto un caso, pero eso está cambiando. El virus del sarampión es altamente contagioso y puede causar fiebre, tos y sarpullido, e incluso la muerte.

¿Cómo empezó el brote de sarampión en México y el mundo?

Debido a una ola de sarampión diversas naciones han perdido la condición de países libres de esta enfermedad. Las personas antivacunas y la pandemia de la Covid-19, donde se disminuyó el factor de vacunación, ambos fenómenos son causales de que en el mundo se manifestara otra vez esta enfermedad con mayor fuerza.

De acuerdo con la jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, Rosa María Wong Chew, la principal causa es que se cayeron las coberturas de sarampión en el planeta.

