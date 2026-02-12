FBI Aumenta Recompensa hasta 100 Mil Dólares por Información para Hallar a Nancy Guthrie

Sigue la búsqueda para localizar a Nancy Guthrie, madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) dio a conocer, hoy 12 de febrero de 2026, que aumentó su recompensa hasta 100 mil dólares por información que conduzca a la ubicación de la mujer de 84 años.

Today, the FBI is increasing its reward up to $100,000 for information leading to the location of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance.



New identifying details about the suspect in the kidnapping of Nancy Guthrie have been… pic.twitter.com/GJcx4ra6wX — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 12, 2026

En las últimas horas, las autoridades indagan nuevos detalles de identificación del sospechoso del secuestro de Nancy Guthrie, que han sido confirmados después de un análisis forense de las imágenes de la cámara del timbre realizado por la División de Tecnología Operativa del FBI.

¿Quién se llevó a Nancy Guthrie y dónde está?

El sospechoso es descrito como un hombre de entre 1.75 y 1.80 metros de estatura, de complexión media. En un video que se hizo viral, se observa con una mochila negra marca “Ozark Trail Hiker Pack”.

Con información de N+

