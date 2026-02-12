Conciertos de BTS se Transmitirán en Vivo en Cines, ¿Cuándo y En Qué Salas?

Los conciertos de BTS se transmitirán en vivo en cines, por lo que podrás ser parte de su gira mundial y disfrutar de sus grandes éxitos así como la nueva era ARIRANG; estos son los detalles de las proyecciones en México.

Este jueves Big Hit, la empresa de la agrupación, anunció que BTS hace un regreso especial con su primera gira a gran escala en toda su trayectoria. Debido a que abarca 34 ciudades de todo el mundo y en las cuales harán 82 conciertos en total, con un escenario que promete sorprender a todos.

Noticia relacionada: BTS México 2026: Ticketmaster Registró una Demanda "Sin Precedentes", ¿Liberará Más Boletos?

Con un espectacular diseño de escenario circular de 360 grados, el espectáculo ofrece una experiencia inmersiva que sitúa al público en el centro mismo de la actuación, dijo la empresa

Por ello, este 2026 es considerado un año especial para Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, así como para Army, ya que su comeback con nuevo álbum marca una etapa importante en la trayectoria musical de la agrupación.

La gira mundial de BTS acompaña a su quinto álbum de larga duración, que refleja la identidad del grupo a través de una introspección honesta y emociones universales como el anhelo y el amor profundo

Lo anterior, tiene muy emocionados a los fans, a tal grado que para los conciertos en México, los boletos se agotaron en minutos. De hecho, Ticketmaster calificó esta situación “sin precedentes”, ya que 2.1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma para conseguir un boleto al mismo tiempo.

Mientras que en la preventa y la venta general, hubo un pico de 1.1 millones de personas formadas en la fila virtual.

Esto provocó que gran parte del fandom se quedara sin una entrada para alguno de los shows del 7, 9 y 10 de mayo. Pero atención, Army, porque todavía hay otra oportunidad de disfrutar de los conciertos de BTS en 2026.

Video: Army Fans BTS Marchan CDMX Contra Reventa Abuso Boleteras

¿En qué cines estarán los conciertos de BTS 2026?

¡Ten listo el army bomb! Big Hit indicó que las proyecciones en cines serán a nivel mundial y por supuesto México estará presente.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de dos conciertos de larga duración, presentados en directo en cines de todo el mundo

De acuerdo con la agencia, los dos conciertos que se presentarán en las salas de cine corresponden a los darán en ciudades emblemáticas como Goyang, Corea del Sur y Tokio, Japón.

Comparte los momentos electrizantes del emblemático regreso cultural de BTS juntos en la gran pantalla de todo el mundo

Toma nota, ya que los conciertos de BTS que se transmitirán en vivo en cines de México serán:

11 de abril desde Goyang

desde Goyang 18 de abril desde Tokio

En el caso de México la cadena Cinépolis anunció que en sus salas se proyectarán los conciertos de BTS en vivo.

¡OMG, ARMY! Esto no es un sueño, ¡sí está pasando! Viviremos juntos ¡los shows en vivo que BTS dará este 11 y 18 de abril!

Hasta el momento no se han dado a conocer las salas y horarios en los que se podrá vivir esta experiencia, no obstante, se espera que sea en todo el país, ya que los fans quieren ser parte de este momento especial.

Historias recomendadas:

EPP