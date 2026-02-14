Orgullo Nacional: Selección Mexicana de Natación Artística Conquista Oro en Copa del Mundo

La delegación mexicana de natación artística conquistó tres preseas en la Copa del Mundo de Natación Artística, que se celebra en Medellín, al obtener tres preseas durante la jornada inaugural: una medalla de oro y dos de plata en pruebas técnicas.

El resultado más destacado para el representativo nacional llegó en la rutina técnica por equipos, donde México se adjudicó la medalla de oro tras registrar la mejor calificación de la competencia con 263.2375 puntos.

La escuadra estuvo integrada por Glenda Inzunza, Regina Alférez, Miranda Barrera, Joana Jiménez, Pamela Toscano, Carolina Arzate, Citlali Nuño y Sofía Valenzuela, quienes mostraron un alto nivel de coordinación, precisión y dificultad en cada elemento ejecutado.

En esta prueba, el conjunto mexicano superó a Estados Unidos, que finalizó en la segunda posición con 249.8883 unidades, mientras que Canadá completó el podio con 217.2667 puntos. Los jueces valoraron especialmente la limpieza de los movimientos, la sincronización grupal y la complejidad de la coreografía, aspectos que marcaron la diferencia a favor del equipo tricolor.

Suman dos medallas de plata

Además del oro, México sumó dos medallas de plata en otras competencias técnicas de la jornada, resultados que reflejan la consistencia del trabajo realizado por las atletas y el cuerpo técnico en los últimos meses. Estas preseas permiten a la delegación colocarse entre las más destacadas del certamen desde el primer día de actividades.

Con este inicio alentador, la selección mexicana de natación artística se perfila como una de las protagonistas de la Copa del Mundo, con expectativas altas de seguir sumando podios en las próximas rutinas y consolidar su presencia entre la élite internacional de la disciplina.

