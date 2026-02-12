Cruz Azul vs Vancouver En Vivo Hoy: Alineaciones y Detalles del Partido de Concachampions 2026

Con todo a favor, luego de ganar la ida con tres goles de ventaja, Cruz Azul recibe este jueves 12 de febrero al Vancouver FC en el juego de vuelta de la Concachampions 2026. Si no pasa nada extraño, la Máquina celeste firmará el pase a octavos de final.

Cruz Azul es el vigente monarca de la Concachampions: en la final de la edición 2025, que se jugó en junio pasado, venció 5-0 a los Whitecaps y levantó el trofeo de campeón. Así que el objetivo es convertirse en bicampeón.

Una de las preguntas que se hacen los aficionados de La Máquina celeste es si el nuevo refuerzo, Nico Ibáñez, podrá participar en esta edición de la Concachampions. Y la respuesta es bastante sencilla: el argentino sí puede ser considerado.

Sin embargo, es poco probable que Ibáñez vea acción en el partido Cruz Azul vs Vancouver FC, porque acaba de firmar contrato con el Cruz Azul y debe ser registrado ante la Concacaf 48 horas antes del encuentro. Así que todo indica que su debut en este torneo será hasta la siguiente fase.

Nico Ibáñez sí será considerado en el próximo partido de Cruz Azul en la Liga MX, ya que está en buena forma física a pesar de que no había jugado con el primer equipo de Tigres debido a que lo relegaron al torneo de la Sub-21. Por tanto, el entrenador Nicolás Larcamón contará con él para la Jornada 6 del Clausura 2026.

Cruz Azul vs Vancouver En Vivo Hoy: Alineaciones del Partido de Concachampions 2026

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Cruz Azul: Emmanuel Ochoa, Rodolfo Rotondi, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Erik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Amaury Morales, Charly Rodríguez, José Paradela y Gabriel Fernández.

Vancouver FC: Callum Irving, Tyler Crawford, Tom Field, Matteo Campagna, Paris Gee, Elage Bah, Morey Doner, Damiano Pecile, Marcello Polisi, Luis Toomey y Mohamed Amissi.

La cita para que ruede el balón en el partido Cruz Azul vs Vancouver FC es este jueves 12 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

