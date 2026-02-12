¿Cruz Azul vs Vancouver se Transmite Gratis Hoy? Así Puedes Ver Partido de Concachampions 2026

Este jueves termina la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup (Copa de Campeones, en español) y si todavía no sabes a qué hora juega Cruz Azul vs Vancouver FC ni dónde ver el partido de vuelta hoy, acá te decimos si el duelo puede verse en vivo gratis en México y qué canal de TUDN pasa la transmisión del juego por TV u online, por la Concachampions 2026.

El Cruz Azul vs Vancouver de la ida tuvo un claro dominador, pues la Máquina ganó por marcador de 3-0. Pero como todo puede pasar, e una nota ya te dijimos a qué hora se juega el partido de vuelta este jueves 12 de febrero.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Vancouver hoy por la Concachampions 2026?

El juego de vuelta del Cruz Azul contra el Vancouver Football Club ya tiene horario definido. El partido se juega a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este jueves 12 de febrero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla.

Para este partido, Nicolás Larcamón ya podrá contar con el nuevo refuerzo de Cruz Azul, Nico Ibáñez, quien dejó a los Tigres de la UANL y buscará ser el referente de ataque de los Celestes para este semestre.

¿El partido Cruz Azul vs Vancouver se puede ver gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver Cruz Azul vs Vancouver, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Cruz Azul contra el Vancouver FC en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

¿En qué canal de TUDN se transmite el Cruz Azul vs Vancouver?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido del Cruz Azul contra el Vancouver Football Club, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solo para territorio estadounidense.

¿Dónde ver Cruz Azul v Vancouver en vivo online gratis?

Si no tienes forma de mirar el partido del Cruz Azul vs Vancouver este jueves 12 de febrero, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego de vuelta por la primera ronda de la CONCACAF Concachampions 2026. Recuerda que el ganador pasará a los Octavos de Final de la Copa de Campeones.

