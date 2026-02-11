Cruz Azul vs Vancouver FC: Fecha y Horario del Partido de Vuelta de la Concachampions 2026

Luego de la buena noticia sobre el fichaje de Nico Ibáñez, el Cruz Azul está con los ánimos en todo lo alto para recibir al Vancouver FC en la Concachampions 2026. Se trata del juego de vuelta, luego de la victoria por 3-0 lograda en la ida.

El partido Cruz Azul vs Vancouver FC parece de mero trámite, luego de la ventaja de tres goles que se trajo de Canadá el equipo celeste la semana pasada. Sin embargo, La Máquina no puede confiarse y tratará de ganar el encuentro para avanzar a octavos de final.

Cruz Azul es el vigente monarca de la Concachampions: en la final de la edición 2025, que se jugó en junio pasado, venció 5-0 a los Whitecaps y levantó el trofeo de campeón. Así que el objetivo es convertirse en bicampeón.

¿Cuándo y A Qué Hora Juega Cruz Azul vs Vancouver FC? Fecha y Horario Partido de Vuelta Concachampions 2026

Una de las preguntas que se hacen los aficionados de La Máquina celeste es si el nuevo refuerzo, Nico Ibáñez, podrá participar en esta edición de la Concachampions. Y la respuesta es bastante sencilla: el argentino sí puede ser considerado.

Sin embargo, Ibáñez no verá acción ante el Vancouver FC porque acaba de firmar contrato con el Cruz Azul y no fue registrado ante la Concacaf 48 horas antes del encuentro. Así que su debut en este torneo será hasta la siguiente fase.

Nico Ibáñez sí será considerado en el próximo partido de Cruz Azul en la Liga MX, ya que está en buena forma física a pesar de que no había jugado con el primer equipo de Tigres debido a que lo relegaron al torneo de la Sub-21. Por tanto, el entrenador Nicolás Larcamón contará con él para la Jornada 6 del Clausura 2026.

La cita para que ruede el balón en el partido Cruz Azul vs Vancouver FC es este jueves 12 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

Se espera que Cruz Azul arranque este encuentro sin varios de sus titulares, pero los mantendrá en la banca por si se complica el trámite del partido y tienen que entrar al rescate.

