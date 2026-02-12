¿Qué Pasó en la Planta Cementera de la Cooperativa Cruz Azul Hoy? Autoridades Explican

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutó hoy, 12 de febrero de 2026, una orden judicial en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, ubicada Tula, en el estado de Hidalgo.

La diligencia ministerial de restitución fue ordenada por un juez del Estado de México; las autoridades locales llevaron a cabo un operativo.

Autoridades del estado de Hidalgo participan en el operativo para dar seguridad perimetral a la población.

#ÚltimaHora | Fuentes de seguridad del estado de Hidalgo confirman que hubo detonaciones desde el interior al exterior durante la diligencia judicial en la cooperativa Cruz Azul en Tula. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.



Cabe señalar que ha habido enfrentamientos tanto administrativos como jurídicos entre quienes pelean por la representación legal de la cooperativa.

¿Qué pasó hoy en la planta cementera de Tula?

Fuentes de seguridad de Hidalgo informaron que durante la diligencia se registraron detonaciones de arma de fuego provenientes del interior de las instalaciones. Hasta el momento, autoridades no reportan personas lesionadas.

Desde las primeras horas del día se reportó despliegue de fuerzas estatales y ministeriales en las inmediaciones de la planta cementera. Elementos de seguridad ingresaron al inmueble para dar cumplimiento a la orden judicial.

La intervención judicial ocurre en un contexto de conflictos administrativos y jurídicos entre grupos que se disputan la representación legal de la Cooperativa Cruz Azul. La restitución ordenada por el juez del Estado de México forma parte de este proceso legal, que en los últimos años ha derivado en enfrentamientos en tribunales y tensiones internas dentro de la cooperativa.

