¿A Qué Hora Comienza Mañana el Bloqueo del Poder Judicial en CDMX? Por Esta Razón Prevén Cerrar

¡Sal con tiempo! Para mañana, viernes 13 de febrero de 2026, habrá un bloqueo del Poder Judicial en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te contamos a qué hora comienza y por qué prevén cerrar.

En ese sentido, la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que para este viernes prevé un bloqueo por parte del Sindicato Único del Poder Judicial de la capital, que amagó con el cierre de vialidades principales.

Por esta razón prevén un bloqueo en CDMX

El sindicato tiene programada una audiencia conciliatoria y en caso de no obtener una resolución favorable, los trabajadores podrían tomar instalaciones estratégicas del Poder Judicial capitalino, manifestarse en el Tribunal Federal de Justicia Laboral, así como cerrar vialidades principales de la CDMX.

Según las autoridades locales, el bloqueo comenzará a las 10:00 horas este viernes 13 de febrero. Cabe señar que aunque no se han confirmado todos los puntos específicos, se prevé afectación instalaciones del Poder Judicial de la CDMX y en el Tribunal Federal de Justicia Laboral.

