Marchas HOY 12 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 12 de febrero de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Iztapalapa

11:00 horas. El Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes se concentrará en los Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable de un delito.

Benito Juárez

Durante el día. Trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar se reunirán en la Secretaría de Educación Pública en Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco.

Demandan mejores condiciones de trabajo y exigen el cumplimiento de acuerdos.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

19:50 Horas. “Pedal y Taco” rodarán de Plaza Tezontle en Av. Canal de Tezontle No. 1512, Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado con destino a la Estación Central de Bomberos, en Fray Servando Teresa de Mier s/n, Col. Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Benito Juárez y Coyoacán

21:00 y 21:45 Horas.

“Colibrí es CDMX” rodarán de:

Foro Hermanos Soler , en Miguel Laurent No. 1156, Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

, en Miguel Laurent No. 1156, Portales Norte, alcaldía Benito Juárez. Centro de Acopio La Virgen Oficial, en Av. de El Parque, Col. Avante, Alcaldía Coyoacán.

Con destino a La Brecha, Heberto Castillo y Canal de Chalco, alcaldía Xochimilco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ