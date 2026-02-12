Atlético de Madrid vs Barcelona Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de Semifinales en Copa del Rey 2026?

En un duelo que levantó mucha expectativa, el Atlético de Madrid recibió este jueves 12 de febrero al Barcelona en semifinales de la Copa del Rey 2026. Ambas escuadras jugaron lo que se llamó una final anticipada, dada la calidad de ambos contendientes.

Mientras que en la otra llave se enfrentan el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, que un día antes se enfrentaron: la Real sacó ventaja de 1-0 en el encuentro de ida.

El partido Atlético de Madrid vs Barcelona empezó a tambor batiente, con dos escuadras decididas a dar un paso importante rumbo a la final. Estaba claro que no se iban a guardar nada desde el primer minuto.

Un error de la zaga blaugrana costó caro y el Atlético se puso arriba bastante pronto: el 1-0 fue un autogol del defensa Eric García a los 7 minutos del encuentro, con complicidad del guardameta Joan García: se le escapó el balón cuando trataba de controlarlo con la suela del zapato. El primer gol alentó a los locales, que fueron por más

Y al minuto 14 los colchoneros ampliaron la ventaja con el 2-0 de Antoine Griezmann. con un tiro cruzado y rasante, a segundo palo.Todo lo salía bien al equipo dirigido por Diego “El Cholo” Simeone.

Barcelona estaba azorado, no encontraba la manera y antes de los 15 minutos ya tenía todo en contra: dos goles de desventaja y la presión de los aficionados locales en el Estadio Metropolitano.

Además de no encontrar la fórmula para revertir la situación, luego de media hora el Barcelona vio cómo le marcaron el 3-0: Esta vez fue Ademola Lookman quien mandó el esférico a las redes, a los 33 minutos de partido, luego de una veloz descolgada. Gran jugada colectiva.

Faltaba otro clavo en el ataúd blaugrana: Y el delantero argentino Julián Álvarez consiguió el 4-0 a los 43 minutos, con un disparo colocado luego de un contragolpe realizado a la perfección por el colectivo colchonero.

Así se fueron a los vestidores, luego de 45 minutos: un Barcelona pálido, casi muerto. Y un Atlético de Madrid satisfecho, implacable, con gestos de euforia.

Para la parte complementaria el Barcelona salió a morirse en la raya. Y aunque Fermín estuvo cerca, el gol no llegaba. El potero Juan Musso atajó un disparo franco y potente a los 50 minutos.

Fue hasta el 52 cuando el zaguero Pau Cubarsi mandó la pelota a las redes, luego de un rebote en el área del Atlético de Madrid. Pero el VAR revisó y tardó bastante para anular la anotación blaugrana por un fuera de lugar previo.

Barcelona siguió insistiendo para tratar de acortar distancias, pero ni Lamine Yamal ni Ferrán Torres o Dani Olmo lograban inquietar a la zaga colchonera. El cansancio y la falta de imaginación ya eran factores en contra.

Para colmo de males, al minuto 83 el silbante expulsó al defensa blaugrana Eric García por una plancha sobre el tobillo de un rival. No era el día del Barcelona, definitivamente.

Luego de 90 minutos, más el tiempo agregado, el silbante señaló el medio campo para dar por concluido el encuentro. Así que con el 4-0 a su favor, el Atleti tiene medio pie en la final de la Copa del Rey 2026. A menos que el Barcelona sea un huracán en la vuelta de las semifinales, que se jugará el 3 de marzo en el Nou Camp.

