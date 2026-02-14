¿Cuánto Dinero Gana 'Checo' Pérez con Cadillac? Este Sería su Salario en la Fórmula 1 en 2026
El mexicano se embolsaría un sueldo millonario en su temporada de regreso a la Fórmula 1 con la nueva escudería de Cadillac
Esta temporada en la Fórmula 1 tendremos el regreso de Sergio 'Checo' Pérez en la parrilla de salida. El piloto mexicano se despidió de Oracle Red Bull Racing y quedó fuera de la máxima categoría del automovilismo durante todo el 2025. Sin embargo, Pérez siempre tuvo en mente volver a las pistas y finalmente llegó a un acuerdo para ser uno de los pilotos de Cadillac, la nueva escudería que debutará este año en la F1.
'Checo' Pérez será compañero de Valtteri Bottas, con quien hará dupla en Cadillac durante esta nueva campaña. La vuelta del mexicano obedece a varios factores, pues no solamente ha demostrado ser un piloto de élite durante su etapa con Red Bull, en la cual llegó a ser subcampeón de la Fórmula 1, sino que además es un activo importante en términos de mercadotecnia y patrocinios, por lo que se ha especulado sobre el salario que recibirá en su primer año con la escudería estadounidense.
¿Cuánto dinero gana 'Checo' Pérez por su salario en Cadillac?
De acuerdo con el portal especializado Racing News 365, Sergio 'Checo' Pérez gana 8 millones de dólares al año en concepto de salario con Cadillac. Esta cantidad no incluiría bonus por rendimiento ni tampoco ingresos relacionados con los patrocinios. Por su parte, su compañero Valtteri Bottas tendría un sueldo anual de 5 millones.
A pesar de que el mexicano recibiría una enorme cantidad de dinero, no estaría entre los pilotos mejor pagados de esta temporada en la Fórmula 1. El primero puesto del listado lo ocuparía Max Verstappen, quien de acuerdo con la fuente anteriormente citada, recibiría un salario anual de 70 millones de dólares; Lewis Hamilton, de Ferrari, sería el segundo piloto mejor pagado con un sueldo de 60 millones.
Los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 en 2026
Esta sería la lista de salarios de los pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026, de acuerdo con Racing News 365 (las cantidades están en dólares y no incluyen bonificaciones ni patrocinios):
- Max Verstappen - 70 millones
- Lewis Hamilton - 60 millones
- Charles Leclerc - 34 millones
- George Russell - 34 millones
- Lando Norris - 30 millones
- Fernando Alonso - 20 millones
- Carlos Sainz - 13 millones
- Oscar Piastri - 13 millones
- Pierre Gasly - 12 millones
- Alex Albon - 12 millones
- Lance Stroll - 12 millones
- Sergio Pérez - 8 millones
- Nico Hülkenberg - 7 millones
- Esteban Ocon - 7 millones
- Isack Hadjar - 5 millones
- Valtteri Bottas - 5 millones
- Gabriel Bortoleto - 2 millones
- Kimi Antonelli - 2 millones
- Oliver Bearman - 1 millón
- Liam Lawson - 1 millón
- Franco Colapinto - entre 500 mil y 1 millón
- Arvid Lindblad - entre 500 mil y 1 millón
