¿Cuánto Dinero Gana 'Checo' Pérez con Cadillac? Este Sería su Salario en la Fórmula 1 en 2026

Esta temporada en la Fórmula 1 tendremos el regreso de Sergio 'Checo' Pérez en la parrilla de salida. El piloto mexicano se despidió de Oracle Red Bull Racing y quedó fuera de la máxima categoría del automovilismo durante todo el 2025. Sin embargo, Pérez siempre tuvo en mente volver a las pistas y finalmente llegó a un acuerdo para ser uno de los pilotos de Cadillac, la nueva escudería que debutará este año en la F1.

'Checo' Pérez será compañero de Valtteri Bottas, con quien hará dupla en Cadillac durante esta nueva campaña. La vuelta del mexicano obedece a varios factores, pues no solamente ha demostrado ser un piloto de élite durante su etapa con Red Bull, en la cual llegó a ser subcampeón de la Fórmula 1, sino que además es un activo importante en términos de mercadotecnia y patrocinios, por lo que se ha especulado sobre el salario que recibirá en su primer año con la escudería estadounidense.

¿Cuánto dinero gana 'Checo' Pérez por su salario en Cadillac?

De acuerdo con el portal especializado Racing News 365, Sergio 'Checo' Pérez gana 8 millones de dólares al año en concepto de salario con Cadillac. Esta cantidad no incluiría bonus por rendimiento ni tampoco ingresos relacionados con los patrocinios. Por su parte, su compañero Valtteri Bottas tendría un sueldo anual de 5 millones.

A pesar de que el mexicano recibiría una enorme cantidad de dinero, no estaría entre los pilotos mejor pagados de esta temporada en la Fórmula 1. El primero puesto del listado lo ocuparía Max Verstappen, quien de acuerdo con la fuente anteriormente citada, recibiría un salario anual de 70 millones de dólares; Lewis Hamilton, de Ferrari, sería el segundo piloto mejor pagado con un sueldo de 60 millones.

Los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 en 2026

Esta sería la lista de salarios de los pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026, de acuerdo con Racing News 365 (las cantidades están en dólares y no incluyen bonificaciones ni patrocinios):

Max Verstappen - 70 millones Lewis Hamilton - 60 millones Charles Leclerc - 34 millones George Russell - 34 millones Lando Norris - 30 millones Fernando Alonso - 20 millones Carlos Sainz - 13 millones Oscar Piastri - 13 millones Pierre Gasly - 12 millones Alex Albon - 12 millones Lance Stroll - 12 millones Sergio Pérez - 8 millones Nico Hülkenberg - 7 millones Esteban Ocon - 7 millones Isack Hadjar - 5 millones Valtteri Bottas - 5 millones Gabriel Bortoleto - 2 millones Kimi Antonelli - 2 millones Oliver Bearman - 1 millón Liam Lawson - 1 millón Franco Colapinto - entre 500 mil y 1 millón Arvid Lindblad - entre 500 mil y 1 millón

