¿Chivas vs América Se Puede Ver En Vivo Gratis por un Canal Mañana? Así Sigues el Clásico 2026

Llega uno de los juegos más emocionantes de la temporada en México, y si aún no sabes a qué hora juega Chivas vs América ni dónde ver el Clásico Nacional mañana, acá te decimos si algún canal pasa la transmisión del partido en vivo gratis por TV u online, por la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026.

Si no sabes cómo llegan estos dos equipos para el Clásico del futbol mexicano, en una nota ya te dejamos la Tabla General y de Goleo de la Liga MX 2026, donde el Guadalajara marcha con paso perfecto y viene de vencer a Mazatlán. Por su parte, el América consiguió una importante victoria contra el Monterrey y sello su pase a Octavos de Final en la CONCACAF Champions Cup.

¿A qué hora es el Clásico Chivas vs América por la Jornada 6 de la Liga MX 2026?

El juego del Guadalajara contra el América ya tiene horario definido. El partido se juega a las 21:07 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 14 de febrero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Akron.

Para este partido, el América llega con la baja de Alejandro Zendejas por lesión. Por su parte, Chivas no contará con Luis Romo, también por una molestia.

¿El partido Chivas vs América se puede ver gratis?

Lamentablemente ningún canal va a pasar la transmisión del Guadalajara vs América en vivo gratis, ya que la única opción para mirar el encuentro es vía online por una app de streaming de pago.

Aunque no hay dónde ver el Clásico Nacional en vivo gratis, hay una opción para todos los aficionados que no se quieren perder el entre las Águilas y el Rebaño Sagrado.

¿Dónde ver Chivas vs América en vivo online gratis?

Si no sabes dónde ver la transmisión del Chivas vs América en vivo, aquí en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis, para que cheques cómo va el marcador al momento del Clásico Nacional de la Jornada 6 de la Liga MX 2026.

