¿A qué Hora Empieza el Juego de Estrellas de la NBA? Formato para el All Star Game 2026

Este domingo 15 de febrero se llevará a cabo el All Star Game 2026 de la NBA. Los mejores jugadores de la liga se reunirán para la edición número 75 de este evento que, en años recientes, ha perdido el interés de un sector de la afición pues muchos consideran que, a diferencia de otras épocas, los jugadores no se esfuerzan tanto en el Juego de Estrellas. Por esa razón y ante la caída año tras año de la audiencia, la NBA decidió implementar un nuevo formato para esta ocasión.

Una de las historias a seguir en este Juego de Estrellas será la de LeBron James. El máximo anotador en la historia de la NBA, a sus 41 años de edad, fue elegido entre las reservas para el All Star Game, marcando así su vigésimo segunda aparición consecutiva en 23 años. Sin embargo, esta será la primera vez que el 'Rey' no arranque como titular. Por su parte, quien no estará en esta edición del evento es Stephen Curry, quien sí fue votado y seleccionado, pero debido a molestias en su rodilla derecha, ha decidido no jugar.

Noticia relacionada: NBA Suspende al Jugador Paul George por Violar el Programa Anti Drogas; Esto Sabemos

¿Cuál es el formato para el Juego de Estrellas 2026 de la NBA?

Este año, con la finalidad de incrementar la competitividad en el Juego de Estrellas, la NBA decidió que se jugará en un formato que enfrentará a jugadores de Estados Unidos ante jugadores internacionales. En ese sentido, habrá tres equipos: dos conformados por estadounidenses y uno más que tendrá a las grandes estrellas de otros países que juegan en la NBA. Los tres equipos competirán en un torneo todos contra todos con cuatro partidos de 12 minutos. Los tres equipos contarán con un mínimo de ocho jugadores cada uno.

En el torneo, el Equipo A jugará contra el Equipo B en el Juego 1. El equipo ganador del Juego 1 se enfrentará al Equipo C en el Juego 2, seguido del equipo perdedor del Juego 1 contra el Equipo C en el Juego 3. Esto quiere decir que cada uno de los equipos participantes jugará un mínimo de dos partidos de 12 minutos.

Después del Juego 3, los dos mejores equipos avanzarán para enfrentarse en el partido por el campeonato (Juego 4). Si los tres equipos tienen un récord de 1-1 después del Juego 3, el desempate se basará en la diferencia de puntos entre cada equipo en los dos juegos de todos contra todos.

¿A qué hora empieza el All Star Game de la NBA 2026?

El All Star Game 2026 de la NBA se juega este domingo 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Ángeles, California, casa de los Clippers. El primer partido del Juego de Estrellas está programado para comenzar a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Qué jugadores estarán en el Juego de Estrellas 2026 de la NBA?

Aquí te dejamos cómo quedaron conformados los equipos para el Juego de Estrellas de la NBA:

Equipo 'Stars': Scottie Barnes, Cade Cunningham, Anthony Edwards, Jalen Johnson, Devin Booker, Jalen Duren, Chet Holgrem y Tyrese Maxey.

Equipo 'Stripes': Jaylen Brown, Kevin Durant, Brandon Ingram, Kawhi Leonard, Stephen Curry (lesionado), Jalen Brunson, De'Aaron Fox (reemplazo de Giannis Antetokounpo por lesión), LeBron James y Donovan Mitchell

Equipo 'World': Deni Avdija, Shai Gilgeous-Alexander (lesionado), Jamal Murray, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns, Giannis Antetokounmpo (lesionado), Luka Doncic, Nikola Jokic, Norman Powell, Pascal Siakam y Victor Wembanyama

Noticias recomendadas:

DB