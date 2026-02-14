¿Cuándo Empieza el Clásico Mundial de Béisbol 2026? Fechas y Sedes del Torneo

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está cada vez más cerca. La fase de grupos para la edición de este año se llevará a cabo en tres países diferentes: Estados Unidos (Texas y Miami), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan), mientras que de cuartos de final en adelante, el torneo se disputará únicamente en las dos ciudades estadounidenses.

Noticia relacionada: Shohei Ohtani No Lanzará Para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol

Recordemos que esta será la edición más grande de la historia, pues contará con 20 equipos esparcidos por todo el mundo pronto se enfrentarán por la oportunidad de llamarse campeones del Clásico Mundial de Béisbol. México será uno de los equipos participantes y el combinado mexicano ya anunció al roster que llevará para esta competición. Aquí te cecimos cuándo empieza.

¿Cuándo empieza el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El torneo comenzará el 5 de marzo en el Tokyo Dome con el partido entre China Taipéi y Australia quienes abrirán esta edición del torneo. Los otros grupos, que se disputarán en en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico; el Daikin Park en Houston; y el loanDepot Park en Miami, comenzarán el 6 de marzo.

Cada grupo cuenta con cinco equipos jugando en un formato de todos contra todos. Los dos mejores combinads nacionales de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Los equipos que avancen desde Tokio irán a Miami, y los equipos de San Juan jugarán en Houston.

Los ganadores de los juegos de cuartos de final se encontrarán luego en Miami para las semifinales y la ronda de campeonato. La final se llevará a cabo el 17 de marzo, esto de acuerdo con información proporcionada por el sitio oficial de la MLB.

¿Qué equipos van a jugar el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Esta es la lista completa de equipos que van a competir en el Clásico Mundial de Béisbol:

Australia

Brasil

Canadá

China Taipei

Colombia

Corea

Cuba

Estados Unidos

Gran Bretaña

Israel

Italia

Japón

México

Nicaragua

Países Bajos

Panamá

Puerto Rico

República Checa

República Dominicana

Venezuela

Noticias recomendadas:

DB