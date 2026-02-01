Shohei Ohtani No Lanzará Para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol está cada vez más cerca, pues la edición de 2026 se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo. La fase de grupos de este año 2026 se llevará a cabo en tres países diferentes: Estados Unidos (Texas y Miami), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan), mientras que de cuartos de final en adelante, el torneo se disputará únicamente en las dos ciudades estadounidenses. Sin embargo, muchos aficionados se quedarán con las ganas de ver Shohei Ohtani lanzar para el equipo de Japón.

Ohtani, la gran estrella del béisbol nipón y jugador franquicia de los Dodgers de Los Ángles, no lanzará para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo, según confirmó el sábado el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, quien aseguró que esta fue una decisión tomada por el propio pelotero japonés.

¿Shohei Ohtani no estará en el Clásico Mundial de Béisbol?

Contrario a lo que se pudiera pensar, Shohei Ohtani sí va a participar representando a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, sólo que no lo hará como pitcher. Dave Roberts, el mánager de los Dodgers, recalcó que Ohtani prefirió concentrarse únicamente en ser el bateador designado de su país natal, por lo que sí formará parte de la novena nipona durante el certamen. En ese sentido, Roberts aseguró que el equipo habría apoyado a Ohtani "sin dudarlo" si también hubiera querido lanzar.

Cabe recordar que Ohtani fue pieza clave en 2023 para que Japón ganara el Clásico Mundial de Béisbol, derrotando a Estados Unidos en la final, pues fue precisamente él quien salió del bullpen en la novena entrada para asegurar el campeonato, al ponchar a su entonces compañero de equipo, Mike Trout, para el último out.

Aún así, su compañero de equipo y MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, será el pitcher para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, esto pese a su gran carga de trabajo con los Dodgers durante la campaña pasada. Recordemos que Ohtani se rompió el ligamento colateral cubital en agosto de ese año y luego se sometió a una cirugía de codo, misma que le impidió lanzar durante su primera temporada con los Dodgers en 2024.

El japonés regresó gradualmente a lanzar el año pasado, realizando cuatro aperturas de postemporada durante la carrera de los Dodgers hacia su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

Con información de AP.

DB