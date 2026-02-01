Carlos Alcaraz Gana Su Primer Abierto de Australia y Es el Más Joven con el "Career Grand Slam".

Carlos Alcaraz se convirtió en leyenda a costa del más grande de todos los tiempos, el serbio Novak Djokovic, al que superó por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 para conquistar, por fin, el Abierto de Australia y completar el Grand Slam, el más joven de la historia en conseguirlo.

El español, que tardó tres horas y cuatro minutos en superar al balcánico, el más joven en triunfar también en Melbourne y en acumular siete títulos grandes, añade este éxito a los dos que tenía en Wimbledon (2023 y 2024), en Roland Garros (2023 y 2025) y en el Abierto de Estados Unidos (2022 y 2025), siete ahora en total.



El jugador murciano, además, consolida su condición de número uno del mundo, mientras que Djokovic, que no pudo obtener su vigésimo quinto Grand Slam, asciende al tres del ranking. El serbio nunca había perdido en sus diez finales anteriores en Melbourne Park.

Con 22 años y 272 días, rompió la marca establecida por Don Budge en el campeonato francés de 1938, cuando tenía 22 años y 363 días.

El español se esforzó por recuperar tiros que normalmente serían ganadores para Djokovic, y mantuvo una intensa presión sobre su rival de 38 años.

Una vez que aseguró la victoria, dejó caer su raqueta y cayó al suelo de espaldas, llevándose las manos a la cabeza. Permaneció allí unos segundos antes de ir a la red para estrechar la mano de Djokovic. Ambos jugadores intercambiaron algunas palabras y el serbio sonrió mientras felicitaba a su oponente.

El nuevo campeón corrió a abrazar a sus entrenadores en las sillas junto a la cancha y más tarde a su padre y otros miembros del equipo en las gradas.

Así fue el partido del español contra el serbio

Una derecha en busca de la igualada que se marchó fuera, por el fondo, dilapidó las opciones del serbio, el más veterano, en la final de mayor diferencia de edad, y elevó a la gloria al jugador español.

Ambos venían de agotadoras victorias en semifinales a cinco sets y mostraron una forma física, atletismo y resistencia de alto nivel. Ninguno estaba dispuesto a ceder en los puntos importantes, y hubo muchos de ellos. Al final, Alcaraz pudo convertir 5 de los 16 puntos de break que generó. Djokovic convirtió dos de sus seis.

Con Rafael Nadal como testigo, como gran apoyo, el murciano sacó adelante una final histórica en la que fue de menos a más.

"Ha sido un honor jugar por primera vez delante de ti", le dijo Alcaraz al recoger su trofeo de campeón.

También tuvo palabras para su rival este domingo: "Eres una inspiración no solo para mí, sino para todos los atletas", dijo.

Para mí es un honor compartir vestuario contigo

El serbio, de casi 39 años, pierde así otra ocasión para convertirse en el primer tenista de la historia, hombre o mujer, en alcanzar los 25 títulos del Grand Slam, con lo que sigue compartiendo el récord (24) con la australiana Margaret Court.

En su discurso al recoger el trofeo de subcampeón, Djokovic no fue claro sobre su futuro: "Solo Dios sabe lo que pasará mañana; hablaremos dentro de seis o doce meses. Ha sido un viaje increíble. ¡Los quiero, chicos!", dijo al público.

Presión y resistencia

La que empezó en manos de la experiencia de su adversario y que volteó con un toque de madurez, de solvencia y de talento. Sin Juan Carlos Ferrero en el box por primera vez, Alcaraz, con Samuel López al mando en el equipo, inició el 2026 a lo grande. Saldrá consolidado en la cima del ranking, con una gran diferencia sobre Jannik Sinner, superado por el serbio en semifinales.

Alcaraz winning his first #AusOpen title AND becoming the youngest to complete the Career Slam, in front of his idol, Nadal - this is why we pay our internet bills 🥹 pic.twitter.com/qsAVxy0Pbq — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026

Después de una dura batalla contra el alemán Alexander Zverev, Alcaraz se puso a tono y se apuntó el quinto triunfo sobre Djokovic en diez enfrentamientos. Fue la revancha del año pasado, cuando el balcánico, en cuartos de final, dejó fuera de concurso al español. No ha dejado pasar por alto esta ocasión al mago Alcaraz, que logró el éxito que ansiaba.

Una extraordinaria puesta en escena de Novak Djokovic puso la final patas arriba. El ganador de veinticuatro Grand Slam, el mejor de siempre, rozó la perfección ante un rival que dio la sensación de acusar cierta presión y sin soluciones ante el nivel del serbio, que recordó al de sus mejores tiempos.

Ni rastro de esos 38 años y 255 días que sitúa al jugador de Belgrado como el de más edad en disputar la final del primer grande del curso y el segundo en la historia de los Grand Slam, solo por detrás del australiano Ken Rosewall.

Extraordinario al resto y firme con el saque, que ya le dio un plus ante Jannik Sinner, Djokovic tomó ventaja en el partido después de ganar el primer set en un abrir y cerrar de ojos. Alcaraz, con cierta sensación de tener el brazo encogido, no pudo equilibrar la rotura del veterano rival en el tercer juego. Aceleró después y se apuntó el set por 6-2.

En el tercer set, ambos jugadores parecieron sacudirse de encima la presión y los nervios y deleitaron a los espectadores con algunos puntos extraordinarios, pero Alcaraz tenía un punto más a nivel físico y volvió a quebrar el servicio de Djokovic en el quinto juego.

Inferior físicamente y sin poder igualar la intensidad de juego de Alcaraz, lo que le hacía cometer errores no forzados (13 por solo 4 en el primer set) Djokovic tuvo que entregar la tercera manga con su servicio. Pese a dar en algunos momentos sensación de indolencia e incluso parecer entregado, Djokovic salvó seis bolas de break en el segundo juego del cuarto set y planteó batalla hasta el final.

Con 4-4 apareció el Djokovic que todos los aficionados conocen, levantando los brazos en cada punto ganado, y dispuso de una bola para romper el servicio de Alcaraz para tratar de ir al quinto set, pero el español reaccionó, conservó el saque y acabó con la resistencia de la leyenda serbia.

Sin embargo, el número uno del mundo ya había dado cierto aviso de mejora. Y así fue. Se calmó, empezó a hacer una jugada más al serbio, que tenía cada vez más lejos mantener el impecable nivel del principio, ese que le ha instalado en la cima de la historia.

Encontró los primeros momentos de rotura y empezó a disfrutar, a sonreír. Consiguió su break en el tercer parcial y lo consolidó. Con sufrimiento. Eso le dio alas, le sosegó mientras inquietó al balcánico. Igualó el partido con el mismo marcador. El partido ya era otro.

De pronto, el techo se cerró. Djokovic, que en el otro juego es también el mejor, se marchó al vestuario mientras el murciano cuestionó la decisión sobre la cubierta. Previsión de lluvia le dijeron.

Carlos Alcaraz alargó su buen momento. Mantenía el saque mientras Nole sufría para mantener el suyo, que perdió en el quinto. Lo ganó el español al resto, 6-3, y tomó ventaja en el marcador. Fue el parcial de mejor nivel, de esplendor en un partido que ganaba en intensidad y dramatismo en cada juego.

El cuarto fue el último. Se aferraba a la pista Djokovic, que en el segundo parcial salvó seis puntos de rotura que tuvo el español. Luego el serbio tuvo sus opciones. Mantuvo el pulso Alcaraz hasta que, en puertas del tie break, logró la rotura que le dio el triunfo. Se tiró al suelo y abrazó a su rival.

Alcaraz selló su primer título del Abierto de Australia y se erigió en el noveno hombre de la historia en completar el Grand Slam, tras Andre Agassi, Don Budge, Djokovic, Roy Emerson, Roger Federer, Rod Laver, Rafael Nadal y Fred Perry.

En su quinta participación en el Abierto de Australia y su vigésimo Grand Slam lo consiguió. Con Nadal como testigo. El otro español que ha triunfado en Melbourne, dos veces, en 2009 y 2022.

Así, está ya en la lista histórica de títulos de Grand Slam individuales masculinos ganados por un jugador español, por detrás del balear. Ganó su séptima final de ocho jugadas. Cierra el círculo Alcaraz, erigido en el mejor del momento y el más joven de la historia.

Con información de Agencias

