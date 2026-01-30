Alcaraz Vence en Largo y Épico Duelo a Zverev y Accede a la Final del Abierto de Australia

En un duelo de técnica y voluntad, el español Carlos Alcaraz doblegó al alemán Alexander Zverev, un férreo oponente al que venció después de más de cinco horas para acceder a la final del Abierto de Australia.

Alcaraz, de 22 años, necesitó los cinco sets para hacerse del triunfo, así como superar calambres y vómitos que aparecieron por la exigente serie que disputó ante el teutón.

Este encuentro se convirtió en la semifinal más larga en el Abierto de Australia (5 horas y 27 minutos), superando por 13 minutos a la que jugaron en 2009 los ibéricos Rafael Nadal y Fernando Verdasco.

De esta forma, Alcaraz logró llegar a su primera final del primer Grand Slam del año, y buscará agenciarse el título en Melbourne, el próximo domingo.

Un duelo al límite

Para llegar a la lucha por el campeonato, Alcaraz necesitó más que su buen tenis, ya que en la pista su cuerpo comenzó a jugarle en contra y a ponerlo casi en la lona ante un rival de abolengo.

Los vómitos y calambres hicieron mella en el murciano, quien se llevó los primeros dos sets del choque, pero después dejó escapar el siguiente par.

El guion estaba marcado para conseguir una proeza en el último parcial, en el todo o nada ante un Zverev que se plantó firme al número uno del mundo.

Al final, el español se revolvió para sacar ese último punto: tras conseguirlo, desfalleció sobre la dura superficie y se llevó las manos al rostro. Como buen ganador, abrazó a su contrincante.

Los parciales, 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, muestran lo duro de la batalla y ahora lo importante será la recuperación para la final del próximo domingo.

Con información de EFE

ICM