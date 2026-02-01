¡Histórico! Raúl Jiménez es el Mejor Cobrador de Penales en la Historia de la Premier League

Raúl Jiménez continúa haciendo historia en el futbol de la Premier League. El delantero mexicano tuvo actividad este domingo 1 de febrero en el partido Manchester United vs Fulham, el cual terminó con victoria para los Red Devils por 2 goles a 1. Sin embargo, pese a la derrota de su club, Jiménez volvió a hacerse presente en el marcador y, con su nuevo gol, se convirtió en un histórico de la liga inglesa.

Y es que el seleccionado mexicano que se perfila para ser uno de los titulares de Javier Aguirre de cara al partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica, convirtió su gol ante el Manchester United desde los once pasos. Gracias a esto, Jiménez se consolida como el mejor cobrador de penales en la historia de la Premier League, teniendo un 100% de efectividad. En ese sentido, desde su llegada al futbol inglés, el atacante surgido de las fuerzas básicas del América ha cobrado 12 penales, convirtiendo gol en 12 ocasiones, superando la marca previa de Yaya Touré quien se retiró con 11 de 11.

Raúl Jiménez llegó a 200 goles en su carrera

Con la anotación de Raúl Jiménez de este domingo 1 de febrero ante el Manchester United, el delantero mexicano alcanzó los 200 goles en su carrera como futbolista profesional. Aquí te dejamos el desglose de goles de Jiménez a lo largo de su trayectoria:

Club América: 38 goles

Atlético de Madrid: 1 gol

Benfica: 31 goles

Wolves: 57 goles

Fulham: 28 goles

Selección Mexicana: 45 goles

