Raúl Jiménez y el Fulham Avanzan a la Quinta Ronda de la FA Cup

El delantero mexicano Raúl Jiménez y su equipo, el Fulham, lograron seguir avanzando en la FA Cup, el torneo de clubes más antiguo del mundo. El conjunto londinense se midió en la cuarta ronda del certamen ante el Stoke City en condición de visitante. Jiménez, que suele ser titular en los partidos de la liga ingles, arrancó el compromiso desde el banquillo de suplentes y tuvo que ver al cuadro local adelantarse en el marcador apenas al minuto 19 gracias a la anotación de Jun-Ho Bae. Sin embargo, para su buena fortuna, su equipo logró remontar y selló su boleto a la quinta ronda de la competencia.

Raúl Jiménez ingresó a la cancha al minuto 77, cuando el partido Stoke City vs Fulham estaba empatado 1-1. El mexicano tuvo buenos minutos en la FA Cup y pudo estar en el terreno de juego cuando su club anotó el gol de la victoria al minuto 84, por conducto de Harrison Reed. Con esto, el cuadro en el que milita el atacante mexicano sigue adelante en su lucha por conquistar este trofeo, el cual otorga un boleto a la próxima edición de la UEFA Europa League. Actualmente, el Fulham ocupa el lugar número 12 de la tabla en la Premier League, por lo que quizá la FA Cup sea su única esperanza de jugar un torneo europeo internacional la próxima campaña.

Raúl Jiménez se perfila como titular para el Mundial

A falta de poco menos de cuatro meses para que comience el Mundial 2026, parece que Raúl Jiménez se ha afianzado como el delantero titular de la Selección Mexicana. Sus constantes apariciones en la Premier League y el buen momento individual que atraviesa, lo han convertido en la opción principal de Javier Aguirre durante las últimas convocatorias con el Tricolor, por lo que si no existe una baja de juego significativa o una lesión, todo indica que el delantero del Fulham podría ser el titular durante el partido inaugural de la próxima Copa del Mundo, el cual enfrentará al combinad mexicano ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

A esto hay que añadir que Santiago Gimenez se encuentra recuperándose de una lesión, por lo que la ootra gran opción en el ataque mexicano no ha logrado tener minutos importantes este año.

Durante la presente temporada, Jiménez registra 7 goles con la camiseta del Fulham. Su valor de mercado actual, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, es de 4 millones de euros y su contrato acaba en junio de este año, por lo que al final de la campaña se convertirá en agente libre. Diversos rumores apuntan a un posible regreso al futbol mexicano, aunque se especula que también podría optar por permanecer en el balompié europeo.

