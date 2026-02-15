¿Por Qué No Habría Pago de Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro en Febrero 2026?

Si eres estudiante de Educación Media Superior y estás registrado en la Beca Benito Juárez o estudias la licenciatura y estás inscrito a Jóvenes Escribiendo el Futuro, sigue leyendo. En N+ te adelantamos qué dijo la Comisión Nacional de Becas para el Bienestar sobre el pago de este apoyo económico para febrero de 2026.

Recuerda que si bien el apoyo económico se da de manera bimestral, es la Coordinación Nacional de Becas (CNBB), encabezada por Julio León, quien da a conocer el Calendario de Pagos para los estudiantes registrados.

Y aunque una nota te habíamos adelantado la fecha prevista para el depósito de febrero, tanto de la beca Rita Cetina como Benito Juárez, el funcionario confirmó para quiénes si habrá depósito este mes.

De hecho, el funcionario confirmó que no será doble sino triple el depósito que recibirán los alumnos de nuevo ingreso a secundaria, luego de que se les hará el pago del bimestre septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero en su tarjeta del Bienestar.

¿No habrá pago de Beca Benito Juárez ni Jóvenes Escribiendo el Futuro en febrero 2026?

A través de su cuenta de Facebook, Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México, aclaró la duda que muchos estudiantes tienen sobre los pagos de febrero de 2026.

El funcionario pidió a los alumnos de Educación Media Superior beneficiarios de la Beca Benito Juárez ser pacientes con el pago, mismo caso para alumnos de Licenciatura inscritos a Jóvenes Escribiendo el Futuro.

De acuerdo con el funcionario federal, ambos beneficiarios del programa se encuentran en un proceso de reinscripción y se está procesando esa información, por lo que será más adelante cuando se anuncien las fechas de sus depósitos.

De modo que no confirmó que este mes se vaya a anunciar algún calendario de pagos para los estudiantes.

En la página de la Beca Benito Juárez se indica que un nuevo periodo de registro para la beca está abierto del 16 al 27 de febrero de 2026 y se hace en línea.

¿Cuándo solicitar la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Por si aún no lo has confirmado, en la página de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se informa que del 16 al 27 de febrero se podrá realizar la solicitud en línea de ambos apoyos económicos.

Las ligas para cada una de las solicitudes, son las siguientes:

Beca Benito Juárez: www.becabenitojuarez.gob.mx

Jóvenes Escribiendo el Futuro: subes.becasbenitojuarez.gob.mx

